Utviklere får portal inn i Telenor

I løpet av oktober blir portalen tilgjengelig for utviklere, slik at de enkelt kan plugge seg inn mot Telenors grensesnitt for å utvikle egne tjenester.

Produktsjef for programmeringsgrensesnitt, såkalte API-er, i Telenor Digital, Elisabeth Falck, sa i et møte med pressen onsdag at det etter hvert vil være mulig å inngå kontrakter med Telenor via portalen, uten noe fysisk møte.

I den nye portalen vil det ligge rundt 20 ulike API-er tilgjengelig for utviklere som skal lage digitale løsninger.

– Ved å åpne API-ene gjør vi det både enkelt og spennende for utviklere som skal lage tjenester eller apper å ta i bruk funksjonalitet fra Telenors systemer. Mange sier at de har ventet på en slik utviklerportal og vi håper den vil bli flittig brukt, sier Ove Fredheim, direktør for Telenors bedriftsdivisjon.

Innovasjon med partnere

Noen av API-ene returnerer kontaktinformasjon for brukeren av mobilen eller teknisk info om mobilen som brukes. Andre API-er gjør det mulig for bedriftskunder å administrere abonnement og tjenester fra Telenor i sine egne systemer.

– Vi ønsker å skape flere innovative løsninger i samarbeid med partnere, og vil åpne flere API-er underveis. I første omgang vil det finnes API-er for kommunikasjon, kundeidentifikasjon og selvbetjening for å nevne noen områder, sier Fredheim.

Utviklerportalen ble først nevnt under Oslo Innovation Week denne uken hvor Telenor møtte ulike oppstartsbedrifter. Betaversjonen av portalen er nå til testing.

Blant tjenestene som tilbys, er automatisk utfylling av informasjon i handlekurver på nettbutikker, selvbetjening av mobilabonnement og tjenester og løsninger for administrasjon av mobilabonnement og tjenester.