Ukens utviklerprofil er Marte Løge (27). Hun er utvikler i sitt eget selskap og den eneste ansatte. I sommer la hun og samboeren, Håkon Åmdalm, som til vanlig er utvikler i Spacemaker, men nå Martes matros, ut på et års jordomseiling. Med to utviklere om bord, er det ikke overraskende at båten heter «Hello World». Svarene på dette intervjuet har blitt sendt via satellittelefon.