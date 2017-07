Utvikleren Truls sa NAV måtte ta eierskap til sin egen utvikling. Da ble han ansatt

Her har vi intervjuet Truls Jørgensen (37), som har jobbet i applikasjonsutviklingsavdelingen til NAV IT i temmelig nøyaktig et år.

Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Jeg er ansatt som utvikler, men jeg har også en del andre oppgaver som handler om å bygge utviklermiljøet i NAV IT.

Før jeg ble ansatt var jeg leid ut som konsulent til NAV. Da argumenterte jeg stadig mer høylytt for at NAV måtte ta eierskap til sin egen utvikling ved å ha egne utviklere.

Plutselig en kveld satt jeg der, på kjøkkenet hjemme hos sjefsarkitekten i NAV IT – Petter Hafskjold – og hadde en veldig bra samtale om hvordan vi kunne hjelpe NAV til å ta det eierskapet. Derfor begynte jeg i NAV, og derfor er jeg svært involvert i å bygge opp et utviklermiljø hos NAV.