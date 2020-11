Utviklerkonkurranse: Lover 4,5 millioner til de som kan utvikle AI-verktøy mot korona

Konkurransen «Pandemic Response Challenge», der også norske utviklerteam kan delta, skal benytte teknologi og kunstig intelligens utviklet av teknologi- og IT-serviceselskapet Cognizant. Selskapet stiller i samarbeid med AWS også sky- og servertjenester til disposisjon for lagene som deltar.

Konkurransen vil gå over fire måneder, og premiepotten er på 500.000 dollar, eller rundt 4,5 millioner kroner.

Målet er å bruke AI og data for å utvikle de beste verktøyene for å redusere koronasmitte og kostnader forbundet med at samfunnet må stenge ned på grunn av korona-pandemien, skriver arrangørene, Xprize og Cognizant i en pressemelding.

AI mot smittespredning

Lagene skal konkurrere om bygge datadrevne AI-modeller som er egnet til å forutsi den lokale smittefrekvensen, og foreslå tiltak som med testing i ulike scenarier skal bidra til å minimere smittespredningen og de negative økonomiske konsekvensene av pandemien.

Målet er at beslutningstakere, helsemyndigheter og bedriftsledere skal få bedre innsikt i hva som kreves for å implementere offentlige smitteverntiltak, og samtidig gjøre det så lett som mulig å holde den lokale økonomien i gang til tross for smittevernstiltakene.

Konkurransearrangørene Xprize er en internasjonal stiftelse som arrangerer offentlige konkurranser som skal bidra å løse menneskehetens store utfordringer.

I og med at konkurransen skal vare i fire måneder, kommer premieprosjektene trolig for sent til å kunne brukes på korona-pandeminen. Arrangørene skriver imidlertid at det er meningen at vellykkede modeller skal kunne fungere som et veikart for fremtidige kriser.

– Veien frem til gjenåpning av økonomien etter Kovid-19 vil kreve samarbeid. Vi er veldige glade for å samarbeide med Xprize om å sette sammen globale, tverrfaglige økosystem som setter AI-kompetansen i arbeid slik at det kan hjelpe oss ut av denne pandemien, sier Brian Humphries, Chief Executive Officer i Cognizant.

Slik blir du med

102 lag fra 23 land har allerede meldt seg på konkurransen, men det er ikke for sent å bli med. Utviklerteamene som vil delta, må registrere seg innen 8. desember.

Konkurransen blir gjennomført i to faser:

I fase 1 skal lagene utvikle nøyaktige spådommer om overføring av Kovid-19-smitte basert på lokale data, unike intervensjonsstrategier og avbøtende retningslinjer og praksis. Leveringsfristen er 22. desember.

I fase 2 skal de 50 beste lagene presentere modeller som vil bli vurdert etter hvordan de klarer å minimere antall smittetilfeller og hva de koster å gjennomføre. Fase 2 avsluttes i februar 2021.

Du finner mer informasjon om konkurransen her: https://xprize.org/pandemicresponse