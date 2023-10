I starten av oktober vedtok UU-tilsynet å dele ut dagbøter til Bergen, Stavanger, Tromsø og Bodø kommune for brudd på reglene om universell utforming.

Da fikk kommunene fart på seg. Det melder tilsynet selv i en pressemelding.

Alle fire har overholdt fristen til fredag den trettende, og slipper bøter. Bodø kommune så seg nødt til å kutte bruken av ett av sine verktøy.

– Vi ser at tilsyn virker. Kommunene og leverandørene har tatt dette på alvor og gjort en god innsats, sier tilsynsdirektør Malin Rygg i følge pressemeldingen.

Feil i læremidler

UU-tilsynet gjennomførte en større kontroll av digitale læremidler i bruk i norske kommuner.

– Det ble avdekket feil som går utover elevene i alle kontrollene, skriver tilsynet.

Feilene er brudd på reglene om universell utforming av IKT, som legger føringer for hvordan digitale løsninger skal utformes for å være gode å bruke for både fargeblinde, svaksynte og alle andre.

Disse verktøyene holdt ikke mål Tilsynssakene gjaldt kommunenes nettsider, og følgende digitale læremidler: Bergen kommune: Aski Raski, Brettboka og Aschehoug univers

Stavanger kommune: Skolen frå Cappelen Damm

Tromsø kommune: Creaza og kommunen si nettside

Bodø kommune: Aftenposten junior skole og Showbie Kilde: UU-tilsynet

Etter at den første fristen gikk ut, hadde kommunene Bergen, Stavanger, Tromsø og Bodø fortsatt feil i både nettsider og digitale læremidler.

Innen 13. oktober var alle feilene rettet, unntatt i Showbie, som er i bruk i blant annet Bodø.

Stopper bruk av Showbie

Showbie er en vanlig IT-løsning der lærere blant annet kan dele oppgaver, hente lekser og gi tilbakemeldinger. Løsningen brukes av flere kommuner, også Oslo kommune.

Leverandøren av løsningen har ikke rukket å fikse feilene, og Bodø kommune har valgt å slutte å bruke systemet inntil leverandøren har kommet i mål med rettingene.