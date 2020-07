Uvanlig nødfiks til Windows 10

Microsoft kom i går med en sikkerhetsoppdatering til Windows 10 og Windows Server som fjerner to svært alvorlige sårbarheter i Windows Codecs Library. Begge de to sårbarheten kan utnyttes ved hjelp av en spesielt utformet bildefil, dersom denne åpnes og prosesseres av programvare i operativsystemet.

Dette kan åpne for fjernkjøring av vilkårlig kode, noe som kan gi angriperen mulighet til å gjøre det aller meste. Begge sårbarhetene er knyttet til måten Windows Codecs Library håndterer objekter i minnet.

Selve sårbarhetene er ikke så uvanlige, og det er ikke lenge siden Microsoft fjernet en annen sårbarhet i det samme biblioteket.

Via Microsoft Store

Det som derimot er uvanlig, er tidspunktet og distribusjonsmetoden benytter denne gang.

For det første så kommer denne oppdateringen på et helt annet tidspunkt enn det Microsoft pleier å benytte til sikkerhetsoppdateringer – altså den andre tirsdagen i hver måned. Dette til tross for at ingenting tyder på at sårbarhetene allerede blir utnyttet i angrep.

For det andre blir ikke oppdateringen distribuert via Windows Update. I stedet skal oppdateringen komme gjennom Microsoft Store. Dette skal skje automatisk, uten at brukeren behøver å gjøre noe. Men prosessen kan framskyndes av brukeren slik det er beskrevet på denne siden.

Manglende informasjon

Verken Digi.no eller andre som har omtalt denne sikkerhetsoppdateringen, har så langt sett noe til sikkerhetsoppdateringen. Microsoft har da heller ikke oppgitt hva den heter eller hvordan den kan kjennes igjen.

Selskapet har heller ikke kommet med informasjon om hvordan oppdateringen kan stoppes eller avinstalleres, dersom den eventuelt skulle skape problemer.