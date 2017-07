Var den flinkeste utvikleren det norske selskapet hadde. Nå må han tilbringe de neste årene i et amerikansk fengsel

Mark Vartanyans (28) ble arrestert i Fredrikstad i 2014, mistenkt for å være en av bakmennene og utviklerne av Citadel-skadevaren. I mars erkjente russeren straffeskyld, og inngikk dermed et forlik med amerikanske myndigheter.

Nå er dommen klar. Vartanyans må tilbringe tre år bak murene i et amerikansk fengsel, skriver AP News.

Den ondsinnede Citadel-skadevaren gikk som en farsott verden rundt, og infiserte rundt 11 millioner datamaskiner. Totalt skal bakmennene ha fått med seg verdier for 500 millioner dollar fra ofrenes bankkontoer.

Sterk i sin kristne tro

Strafferammen for forbrytelsen Vartanyans innrømte skyld for var på ti år. Men på grunn av god oppførsel, samarbeidsvillighet med amerikanske etterforskere og 27-åringens gjenvunnede sterke tro på kristne verdier, sørget for at han slapp unna med bare fem.

Dommen konstaterer også at to av årene i norsk fengsel blir godskrevet som sonet tid i USA.

– Jeg har sjeldent sett et individ som vært så lei seg for sin involvering i en straffesak før, sa statsadvokat Steven Grimberg foran dommer Mark Cohen i rettsalen i Atlanta, ifølge AP News.

Omtrent 79 prosent av befolkningen i delstaten Georgia definerer seg som kristne.

Ikke mesterhjernen

Belorossov skal ha kontrollert et såkalt botnett bestående av rundt syv tusen infiserte datamaskiner. Foto: TKJ.se, public domain

Ifølge den amerikanske dommen har ikke Vartanyans vært mesterhjernen bak skadevaren, men han har fungert som en slags mekaniker som har løst problemer med koden når de har oppstått.

Da Vartanyans ble arrestert i oktober 2014 jobbet han som utvikler i Dignio. Firmaet basert i Fredrikstad utvikler velferdsteknologi for helsevesenet.

Daglig leder Lars Dahle fortalte til digi.no at den unge russeren var en usedvanlig dyktig utvikler da vi snakket med ham i mars.

– Mark var en ærlig, rettskaffen og fin type

Ifølge ham var 28-åringen en av selskapets dyktigste utviklere. Vartanyans var usedvanlig produktiv. Når han ble arrestert måtte programvarehuset hente inn tre nye utviklere for å fylle gapet etter den unge russeren.

– Hvordan opplevde dere ham?

– Vi lærte Mark å kjenne som en ærlig, rettskaffen og fin type. Basert på hvordan vi kjenner ham, forstår vi ikke at han kan ha gjort dette. Allikevel: vi kan aldri være 100 prosent sikre på hva som har skjedd, fortalte Dahle til digi.no i mars.

22 åring dømt i 2015

2015 ble russeren Dimitry Belorossov (22) dømt til fire og et halvt år i fengsel for sin rolle i spredningen av Citadel-skadevaren som også fungerte som et botnett.

Citadel er en variant av banktrojaneren Zeus, som i mange år ble solgt i underverden som abonnementstjeneste med en rekke tilvalg og moduler.

Lars Dahle er daglig leder Dignio. Der var han sjefen til en av de påståtte Citadel-bakmennene. Foto: Digno

22-åringen ble også dømt til å betale drøyt 322 000 dollar i oppreisning.

Hadde egen kundestøtte

Citadel ble først oppdaget av sikkerhetsforskere i 2011. Da var den allerede svært utbredt på det mørke nettet.

Skadevaren gjorde det enkelt for svindlere å skaffe seg bank- og kredittkortinformasjon fra ofre i hele verden. Dermed var veien kort til å svindle til seg store beløp ved hjelp av den avanserte programvaren.

Ifølge Tripwire var Citadel et sofistikert nettverk av utviklere. Nettverket tilbød blant annet egen kundestøtte til brukerne av skadevaren. Citadel er fortsatt aktivt, men det er uvisst om nettverket av bakmenn fortsatt er like strømlinjeformet.