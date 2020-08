I den historisk svært mannsdominerte IT-verdenen er det i stor grad menn som trekkes fram som de store pionerene. Det er likevel en god del kvinner som har satt betydelige spor etter seg. Blant disse er Frances «Fran» E. Allen, som i 2007 var den første kvinnen som mottok Turing-prisen, som noen ganger omtales som IT-verdenens Nobel-pris.

Allen døde den 4. august, samme dag som hun fylte 88 år.

Utdannet matematiker

Frances Allen ble ansatt hos IBM like etter at hun tok mastergraden i matematikk ved University of Michigan i 1957. Opprinnelig hadde hun tenkt å være ansatt hos IBM bare til hun hadde nedbetalt studielånet sitt, men det var fortsatt IBM som var arbeidsgiveren da hun gikk av med pensjon i 2002.

I ettertid har hun vært tilknyttet selskapet med status som «IBM Fellow Emerita». Ifølge IBMs nekrolog om Allen, ble hun i 1989 den første kvinnelige «IBM Fellow».

Ytelsesoptimalisering

I løpet av tiden hos IBM bidro Allen med det som har blitt omtalt som banebrytende innsikt og løsninger innen optimering av ytelsen til programvare, spesielt innen tunge beregningsoppgaver. Hun bemerket seg spesielt innen løsninger for å generere optimal maskinkode, særlig innen automatisk parallellisering for å kunne fordele oppgaver optimalt på flere prosessorer samtidig.

Hennes innsats gjenspeiles i dag i alle dagens datamaskiner som har flere prosessorkjerner og støtte for flertrådkjøring.

Allens forskning har vært anvendt innen blant annet værvarsling, DNA-undersøkelser og «funksjoner innen nasjonal sikkerhet».

Kryptoanalyse og kodeknekking

Frances Allen var blant annet én av tre designere i IBMs Stretch-Harvest-prosjekt. Stretch var IBMs første transistorbaserte superdatamaskin, som kom i 1961, mens Harvest var en spesialutgave av Stretch som ble bygget for NSA (National Security Agency) og brukt til kryptoanalyse.

I 1959 var hun med på å designe og bygge Alpha, som ifølge IBM var et høynivå programmeringsspråk for kodeknekking. Det kunne blant annet skape nye alfabeter utover de som det underliggende systemet definerte, for så å raskt kunne gjenkjenne mønstre i vilkårlig tekst representert med disse alfabetene.

Fortran-lærer

Det skal ha vært nokså tilfeldig at det var programmering Allen skulle jobbe med resten av livet. Riktignok var hun ansatt som programmerer hos IBM, men fikk kort tid etter i oppgave å undervise selskapets forskere i programmeringsspråket Fortran, som IBM hadde lansert tre måneder tidligere. Heller ikke Allen kunne dette språket før hun startet hos IBM, men ble trolig valgt til å undervise i det fordi hun mellom bachelor- og mastergraden hadde jobbet en periode som matematikklærer.

Tidligere i år ble det kjent at IEEE har etablert en pris, IEEE Frances E. Allen Medal, som skal deles ut for første gang i 2022 til enkeltpersoner eller små grupper som har stått bak innovativt arbeid innen databehandling som har ført til varig påvirkning innen andre områder av ingeniørvitenskap, teknologi eller naturvitenskap.