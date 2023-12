Var villige til å kutte årsverk for å håndtere lånerisiko

Kun en uke før NSM-direktør Sofie Nystrøm valgte å gå av 8. desember i år, mente myndigheten at risikoen ved lånet på 200 millioner var håndterbar.

NSM forventet økte rammer, og var villig til å ta ned antall årsverk dersom det omstridte lånet måtte betales tilbake raskt.

Det kommer frem i et nylig offentliggjort brev fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til Justis- og beredskapsdepartementet der de svarer på flere spørsmål om låneavtalen.

Låneavtalen ble inngått i forbindelse med NSMs flytting til nye kontorlokaler i oktober.

Lånet er knyttet til de nye lokalene NSM flyttet inn i på Fornebu i Bærum 1. oktober i år. Lånet skal allerede allerede være brukt til «sikkerhetsmessige spesialtilpasninger i bygget (om lag 85 mill. kroner), moderniseringer av IKT-utstyr (om lag 100 mill. kroner) og møbler m.m. (om lag 15 mill. kroner)».

Departementet opplyser at de er i god dialog med den private utleieren, som også er långiver, om de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen.

Lånet utgjør et brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet, ifølge departementet. Låneopptaket er også i strid med sentrale punkter i statens budsjett- og økonomiregelverk.

NSM har gått langt utover sine fullmakter, sier departementet.

Da Justis- og beredskapsdepartementet ble kjent med lånet, satte man i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt.

Departementet utelukker ikke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen la fredag 8. desember fram en tilleggsproposisjon for Stortinget hvor det foreslås å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet.

Regjeringen tar sikte på å avvikle det ulovlige lånet og sier at man har etablert god dialog med utleier. Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

– Umulig for NSM å innfri lånet

Ifølge låneavtalen kunne lånegiveren si opp avtalen og kreve tilbakebetaling av hele lånet omgående.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har uttalt at de ikke kan se at dette vilkåret ville vært mulig for NSM å innfri.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 29. november flere spørsmål til NSM om låneavtalen med svarfrist dagen etter.

– Det har vist seg å ikke være mulig å håndtere kostnadene forbundet med et lån på 200 millioner kroner innenfor NSMs vedtatte budsjett. Hvilke budsjettmessige vurderinger ble gjort før lånet ble tatt opp, spurte Justisdepartementet.

NSM understreker i sitt svar at de gjorde budsjettmessige vurderinger i forkant av beslutningen.

Antok økte rammer

Digital sikkerhet og beredskap har høy prioritet hos den sittende regjeringen.

Etatens budsjetter har økt fra år til år i en årrekke. NSMs årlige forbruk er doblet siden 2016. Fra 2021 til 2022 økte det med 140 millioner kroner.

NSM forventet at trenden skulle fortsette:

– Ved avtaleinngåelsen la NSM til grunn en økning av NSMs budsjetter, og det ble kalkulert med at overheadkostnader knyttet til nye årsverk kunne delfinansiere investeringene, skriver NSM i svarbrevet, som er signert av Helge Rager Furuseth, assisterende direktør i NSM.

Videre har NSM fremmet satsingsforslag som også ville kunne dekke deler av investeringene, skriver NSM i sitt svar.

Ville medført kutt i årsverk

I svarbrevet skriver NSM videre at de tok høyde for at de kunne måtte innfri lånet, og at dette ville medført reduksjon i årsverk.

– Restrisikoen ble synliggjort, inkludert risikoen for at hele kostnaden måtte dekkes innen eksisterende ramme og at dette da ville måtte medføre nedtrekk i antall årsverk. Det ble lagt til grunn en risiko tilsvarende cirka 5 prosent av rammen, og dette ble vurdert som håndterbart, noe det isolert sett ville vært, skriver NSM.

Fem prosent av NSMs budsjettramme ville tilsvare rundt 30 millioner. Mer enn halvparten av NSMs utgifter er lønnskostnader, kommer det frem av statsregnskapet.

NSM har cirka 400 ansatte.