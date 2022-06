Vedtok lovforslag: New York krever at mobil-eiere skal få reparere selv

Fredag vedtok delstatsforsamlingen i New York the Digital Fair Repair Act. Det er en lov som pålegger produsenter av elektronisk utstyr, som for eksempel PC-er og mobiltelefoner, å gjøre det enkelt for forbrukere og uavhengige elektronikk-verksteder å reparere slikt utstyr.

Målet med loven er å beskytte forbrukerne fra elektronikkindustriens tendens til å lage hindringer slik at de selv får monopol på å reparere utstyret de produserer. Denne praksisen fører ifølge lovgrunnlaget til at prisene for å reparere utstyret blir unaturlig høye, at forbrukerne opplever dårlig service i forbindelse med reparasjoner og at det er vanskelig å få reparert utstyr i det hele tatt dersom man ikke bor i byer og tettsteder der produsentene har sine serviceverksteder.

I tillegg kommer de negative miljøkonsekvensene. Når elektronisk utstyr ikke repareres, skiftes det fortere ut, og mengden elektronisk avfall stiger, heter det i begrunnelsen for loven.

Trer i kraft fra 2023

Loven innebærer at selskaper som selger elektroniske produkter i New York, er nødt til å gjøre det enkelt å få tak i informasjon, dokumentasjon, programvare, verktøy og deler som setter forbrukerne i stand til å reparere utstyret sitt selv eller ta det med til et hvilket som helst verksted for å få det reparert.

Loven krever også at man skal kunne resette programvarelåsene enkelte produsenter bruker for å knytte reservedeler til enhetens hovedkort eller serienummer for å sikre at ikke andre enn produsenten selv kan gjennomføre reparasjoner.

Ifølge Ifixit, en amerikansk forbrukerorganisasjon som i flere år har jobbet for «retten til å reparere», og som lager reparasjonsmanualer og -utstyr, forventes loven å tre i kraft fra 2023.

Det er ikke alt elektronisk utstyr som vil omfattes av loven. Biler og andre kjøretøy er allerede omfattet av en Right To Repair-avtale mellom bilprodusentene og verkstedbransjen. I tillegg vil hvitevarer være unntatt. Det samme gjelder medisinsk utstyr, offentlig kommunikasjonsutstyr som for eksempel politiradioer samt det som kalles «off road-utstyr», som blant annet omfatter utstyr som brukes i landbruket, byggebransjen og industrien.

Håper effekten blir global

Ifixits administrerende direktør Kyle Wiens skriver i et blogginnlegg at dette er den første loven i sitt slag og at han tror den i praksis vil få virkning også utenfor statsgrensene til New York, ettersom det trolig vil være vanskelig å tilgjengeliggjøre reparasjonsinformasjon bare i en enkelt stat.

Han håper produsentene vil svare på loven ved rett og slett å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som trenger den, og han peker på at det skjedde etter at Frankrike i fjor vedtok en lov som krever at produkter skal merkes med et tall som viser hvor enkelt det er å reparere dem – hvor tilgjengelige reparasjonsmanualer gir høyere score.

Delstatsforsamlingen skriver i sin kunngjøring av loven at en gjennomsnittsfamilie i New York vil kunne spare 330 dollar (rundt 3100 kroner) i året som følge av loven og redusere mengden elektronisk avfall med 22 prosent. Slår det til, vil de 655.000 tonnene med elektronikk som kastes i New York hvert år, reduseres med drøyt 144.000 tonn.

Men også elektronikkverksteder vil kaste mindre. Ifixit-sjefen skriver i blogginnlegget sitt at mange verksteder gjenbruker reservedeler fra ødelagt elektronikk. Det blir i enda større grad mulig med den nye loven – etter at produsentenes hindringer hittil har gjort det vanskelig å gjenbruke slike deler.