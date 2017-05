Vegvesenet stoppet mulighet for datalekkasje

Statens vegvesen ble onsdag varslet om muligheter for datalekkasje fra bompengesystemet Autopass.

– Vi ble onsdag varslet av Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NorCERT) om at informasjoner om noen hundre bompengepasseringer med tilhørende bilskiltnummer kunne hentes ned fra nettet, sier avdelingsdirektør Åge K. Jensen i Statens vegvesen.

Feilen medførte at midlertidige rapporter i Autopass kan ha vært tilgjengelig. Vegvesenet sier at de raskt gjorde endringer av IT-systemet for å stoppe muligheten til å hente ut informasjon.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at informasjon er hentet ut og misbrukt. Men dette er svært uheldig. Vi går nå gjennom hendelsen for å finne ut årsaken og sørge for at slik ikke skjer igjen, sier Jensen.

Han opplyser at opplysningene som har vært tilgjengelige ikke kan brukes til identitetstyveri. (©NTB)