Venter en sjudobling av mobil datatrafikk

Veksten i antall mobilbrukere, økende bruk av video på mobilen, samt fremvekst av 4G og tingenes internett (IoT) vil føre til at den globale trafikken i mobilnettene vil sjudobles innen 2021. Det hevder Cisco i rapporten Mobile Visual Networking Index (MVNI), som ble publisert denne uken.

Cisco tror den mobile datatrafikken vil stå for totalt 20 prosent av all IP-trafikk i 2021, som er en økning fra 8 prosent i 2016.

Selskapet skriver i rapporten at den eksplosjonsartede veksten av mobilapplikasjoner og forbrukernes bruk av mobildata betyr økt utbygging av 4G-nettene verden over, og at vi snart vil få se en lignende vekst innenfor 5G.

Totalt ventes det at den mobile datatrafikken vil utgjøre så mye som 49 exabyte (trillioner byte) per måned, eller 587 exabyte per år. Av de 49 exabytene i måneden vil mobil video utgjøre hele 38 exabyte. Mobil video utgjorde allerede i 2012 mer enn halvparten av den globale, mobile datatrafikken.

Forventer storstilt utbygging av 5G

Ifølge Cisco forventes det en storstilt utbygging av 5G i løpet av 2020, ettersom mobiloperatørene trenger økt innovasjonshastighet, høye hastigheter og dynamisk tilgangsdeling – noe 5G vil kunne løse. Dette vil være en nødvendighet for å kunne håndtere kundekrav og kommende trender i tjenestemarkedet, heter det i rapporten.