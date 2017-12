Verden kjøper både flere og dyrere servere

Gartner kom i går med estimater for servermarkedet i årets tredje kvartal. Totaltallene, både målt i omsetning og i antallet leverte maskiner, peker oppover. Men det er også noen leverandører som skiller seg ut, både i positiv og negativ retning.

Peker oppover

Totalt ble det ifølge Gartner levert drøyt 2,8 millioner servere i forrige kvartal, noe som er 5,1 prosent flere enn i samme kvartal i fjor. Omsetningen har derimot vokst betydelige raskere i samme periode, med 16,0 prosent til 14,7 milliarder dollar. Det betyr at gjennomsnittsprisen på de leverte serverne har økt fra 4723 dollar tredje kvartal i fjor til 5212 dollar i forrige kvartal, en økning på nesten 10,4 prosent.

Ser man kun på x86-servere, så er veksten enda litt høyere, 5,3 og 16,7 prosent for henholdsvis leveransene og omsetningen. Samtidig har det vært en nedgang i både leveransene og omsetningen av andre typer servere, inkludert RISC-baserte Unix-maskiner.

Serveromsetningen i tredjekvartal av 2017 ifølge Gartner. Bilde: Gartner

Det å levere veldig mange servere er ikke nødvendigvis ensbetydende med å ha veldig stor omsetning. Men tre av selskapene på omsetningstoppen er også blant de fem på leveransetoppen.

Serverleveransene i tredje kvartal av 2017 ifølge Gartner. Bilde: Gartner

HPE og Dell EMC

HP Enterprise har den største serveromsetningen, men har blitt passert av Dell EMC i antallet leverte servere i løpet av det siste året. Både omsetningen og leveransene har sunket noe for HP Enterprise i perioden, mens Dell EMC leverte 11,2 prosent flere servere og omsatte for 37,9 prosent mer penger, enn i tredje kvartal i fjor. Fortsetter denne utviklingen, er servervirksomheten til Dell EMC, målt i omsetning, større enn den tilsvarende virksomheten til HP Enterprise i løpet av kort tid.

Også IBM kan vise til solid vekst i omsetningen, men siden selskapet tross alt solgte x86-server-virksomheten til Lenovo i 2014, er selskapet trolig et godt stykke bak de fem på leveransetoppen.

Lenovo og Inspur

Siden vi først er inne på Lenovo. Selskapet er den virkelige taperen blant de aller største. På et år har leveransene falt med 33,5 prosent, noe som har ført til at markedsandelene har falt fra 8,5 til 5,4 prosent. Gartner har ikke kommet med opplysninger som kan forklare denne nedgangen.

Men et resultat av dette, er at en relativt fersk, leverandør, også den fra Kina, har klatret forbi Lenovo og opp på tredjeplass blant de største leverandørene.

Dette er Inspur Electronics, som leverte mer enn 200 000 servere i forrige kvartal. Selskapet har økt leveransene med 69,5 prosent det siste året, og markedsandelen fra 4,5 til 7,2 prosent.

Omsetningsveksten til Inspur har likevel vært mye høyere i den samme perioden, 116,6 prosent. Det gjør at selskapet omsetter servere for nesten like mye som IBM, omtrent 1,1 milliarder dollar.

Ifølge Gartner er veksten til Inspur drevet av økt salg til Kina-baserte nettskyleverandører, men også av forsøk på internasjonal ekspansjon.

Har falt igjen: Huawei er blitt verdens tredje største leverandør av servere