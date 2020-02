Verdens første karbonfiber-mobil veier bare 125 gram

Carbon Mobile er en ny tysk mobiltelefon-produsent som etter eget utsagn har som mål å få fart på verdens overgang til avanserte og mer bærekraftige byggematerialer for elektronikkprodukter. Ifølge selskapet blir det produsert 50 tonn med elektronikk i året, og mer enn 90 prosent av dette blir aldri resirkulert.

Carbon Mobile Carbon 1 MK II Skjerm: 6,0" AMOLED, 2160 x 1080. Corning Gorilla Glass 6.

Maskinvare: Mediatek Helio P90 (8 kjerner, 2,2 GHz, Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A75). 8 GB RAM.

Lagringsplass: 128 GB (+ MicroSD-kortplass)

Operativsystem: Android 10

Teknologi: Wifi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth5.0. Fingeravtrykkssensor.

Kamera: 2 x 16 MP på baksiden. 20 MP foran.

Størrelse: 153,5 x 74 x 6,3 mm

Vekt: 126 gram

Batteri: 3050 mAh

Pris: 800 euro

Nå har selskapet lansert sin første mobiltelefon bygget i karbonfiber. Mobilen – som har fått navnet Carbon 1 MK II – veier bare 125 gram og er 6,3 millimeter tykk – noe som ifølge Carbon Mobile gjør den til verdens tynneste og letteste mobil i den typiske størrelsen til flaggskipmobilene.

Carbon Mobile skriver at selv om karbonfiber brukes mye innenfor blant annet bil- og flyindustri, på grunn av høy styrke og lav vekt, så har det vært vanskelig å ta materialet i bruk i mobiltelefoner på grunn av at det blokkerer elektromagnetiske signaler. Dette skal selskapet nå ha løst, etter flere år med forskning og utvikling.

«Radio Enabled» komposittmateriale

Hemmeligheten bak skal være et nytt materiale som er laget ved å veve sammen karbonfiber med et annet såkalt «radio enabled» materiale – altså et materiale som skal slippe gjennom signalene fra antennene i telefonen. Det nye hybridmaterialet har fått navnet HyRECM Technology (Hybrid Radio Enable Composite Material).

Et annet problem med karbonfiber, er at materialet er dårlig på å lede varme – og derfor skal selskapet ifølge Android Authority ha jobbet med bruk av andre materialer på innsiden av telefonen for å lede varmen vekk fra prosessoren.

Så hvor tynn og lett er egentlig den nye telefonen? Vi har gjort en liten sammenligning:

Carbon 1 MK II Apple Iphone 11 Samsung Galaxy S20 Skjermstørrelse 6,0 tommer 6,1 tommer 6,2 tommer Tykkelse 6,3 mm 8,3 mm 7,9 mm Vekt 125 gram 194 gram 163 gram

De øvrige tekniske spesifikasjonene er kanskje ikke så voldsomt imponerende. Telefonen har en åttekjerners Mediatek Helio P90-prosessor, som kom i slutten av 2018 – og som er svakere enn prosessorene du finner i mange av toppmodellene på markedet. Ytelsen ligger omtrent på nivå med mellomklassevariantene av Qualcomm Snapdragon-brikkene.

Carbon 1 MK II. Foto: Carbon Mobile

Batteriet er også ganske lite – 3050 mAh (milliampere-timer), som er lite – flere konkurrenter opererer med batterier på over 4000 mAh.

Telefonen har imidlertid fått det som i hvert fall på papiret ser ut til å være en god skjerm – en AMOLED-skjerm på 6 tommer og med en oppløsning på 2160 x 1080 punkter. Skjermen er beskyttet av Corning Gorilla Glass 6 – i likhet med de fleste andre toppmodeller.

Carbon 1 MK II. Foto: Carbon Mobile

På baksiden er det to 16 megapiksel kameraer, mens du på fronten finner et 20 megapiksel-kamera. Vi nevner ellers at telefonen leveres med Android 10.

Telefonen finnes foreløpig i et begrenset antall på 2000 enheter som kan forhåndsbestilles fra selskapets nettsider, med levering i hele EMEA-området i juni – inkludert Norge. Prisen er 799 euro – circa 8000 kroner – og man må betale et innskudd på 250 euro for å reservere telefonen, og resten 15 dager før levering.

Vi har bedt om et testeksemplar, og kommer evt. tilbake med en test senere.