Digi.no/Barcelona: Selskapet Mymanu har tidligere demonstrert et sett øreplugger som foruten å fungere som helt vanlige øreplugger som du kan høre på musikk og snakke i telefonen med, også kan oversette tale mellom 35 ulike språk.

Akkurat denne funksjonen krever ennå en mobiltelefon og en app som følger gratis med når du kjøper øreproppene, men på Mobile World Congress i Barcelona, lanserte de i dag en versjon som ikke trenger en mobiltelefon til resten.

Du skal dermed kunne ringe og motta telefonsamtaler med hodesettet, og det helt uten en tilkoblet mobiltelefon. Hodesettet, som får navnet Titan, har innebygget støtte for 4G og eSIM, og kan stemmestyres slik at man ikke trenger å fikle med det mens man trener, lager mat, eller noe annet. Det har selvsagt knapper i tillegg, om du ønsker å bruke det.

Vi tok en kjapp prat med selskapets grunnlegger og toppsjef Danny Manu, som villig forklarte hvordan hodesettet fungerer og hva det kan gjøre.

– Vi kan ikke nekte for at mobiltelefoner positivt har endret måten verden fungerer på, men jeg ønsket å tilby forbrukerne en måte å holde kontakten uten å måtte dra på en mobiltelefon. Det er mange situasjoner der du ikke vil ha med deg telefonen rundt eller at det rett og slett ikke passer å ha den med deg, men du fortsatt ønsker å være tilkoblet.

Mymanu Titan. Foto: Mymanu

Artikkelforfatteren utstyrt med Mymanu Titan. Foto: Danny Manu/Mymanu

Titan består av en slags halsbånd som ligger rundt nakken til brukeren, og som har ledninger opp til de to ørepluggene. For øyeblikket fremstår det hele som litt stort og upraktisk, men dette er bare første versjon. Danny forteller at de allerede jobber med en mindre versjon.

Titan skal være motstandsdyktig mot både fukt og varme, og ligge trygt rundt nakken på brukeren, slik at den skal kunne fungere for eksempel mens man trener eller er i bevegelse. Danny lover 8 timers batteritid i enheten.

Danny lover også at simultanoversettelsen skal kunne oversette og lese opp SMSer, og skrive ut tilsendt tale på andre språk. Med tiden skal de også kunne oversette talemeldinger så bra at oversettelsen høres av mottageren med talerens egen stemme.

Noe «hands-on» ble dessverre ikke mulig fordi prototypen de hadde med seg på messen dessverre kun fungerte med britisk mobilnett, men vi fikk teste å ha det på, og prøvde oversettelsen på de forrige modellen av ørepluggene.

Den var ikke spontan, men tatt i betraktning av lydnivået i hallen, var den likefullt imponerende. Vi stilte spørsmål på norsk til en engelskspråklig person, og fikk korrekte svar tilbake på engelsk. Den sleit litt mer med engelsk til norsk, sannsynligvis i hovedsak fordi den som snakket hadde munnbind på, men etter noen få forsøk kom det ut et riktig svar på forståelig norsk.

Titan kan forhåndsbestilles i dag. Vanlig pris er 349 britiske pund, men forhåndsbestillinger gis for øyeblikket ikke mindre enn 51 prosent rabatt, slik at prisen blir 170 pund i skrivende stund. Selve produktet blir ikke tilgjengelig før til sommeren 2022, får vi vite fra Mymanu.