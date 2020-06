Verdens kraftigste datamaskin er verken amerikansk eller x86-basert

Juniutgaven av årets rangering av verdens kraftigste superdatamaskiner, Top500, kom mandag denne uken. Den inneholder en liten overraskelse. For mens mange venter på at amerikanske forskningsinstitutter skal bli ferdige med å bygge en helt ny generasjon med langt kraftigere superdatamaskiner enn to år gamle Summit, så har et japansk system kommet ut av «intet» og kapret førsteplassen på listen med svært solid margin.