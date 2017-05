Verdens største utviklerkonferanse: Her får det lille, norske selskapet alles oppmerksomhet

SEATTLE (digi.no): Denne uken trekker utviklerkonferansen Microsoft Build tusenvis av teknologifrelste til Microsofts fødeby.

Digi.no er på plass, og prøver å ta temperaturen på mange av nyhetene som kommer. Norske Esmart systems fikk æresplass på scenen da deres teknologi ble frontet foran 5 000 tilhørere under åpningskeynoten onsdag kveld, norsk tid.

– Helt rått!

– Det er jo helt rått, og betyr utrolig mye for oss, sier sjefsarkitekt Christian Thun Eriksen i selskapet som leverer dataanalyse, programvare og «smart»-tjenester til kraftbransjen, til digi.no.

Allerede første dag av utviklerkonferansen slapp teknologiganten drøssevis av nyheter som vil komme utviklere og infrastrukturtilbydere til gode i årene fremover.

Blant annet er det lansert nyskapende IoT-teknologi for Azure, samt utvidete muligheter for å administrere MySQL og PostgreSQL.

Azure Batch

I tillegg ble kommandolinjeverktøyet Azure Batch – som skal gjøre det enklere å administrere virtuelle maskiner via konsoll – lansert til stående jubel fra salen.

– For vår del har det vært svært interessant å se utviklingen i skytjenestene til Azure. Det som var veldig gøy i dag var at Microsoft lanserte Azure IoT Edge – som er et rammeverk for IoT-enheter, kommenterer Thun Eriksen til digi.no.

Sjefsarkitekt Christian Thun Eriksen i norske Esmart systems. Thun Eriksen er godt fornøyd med det faglige utbyttet på Build. - Det er veldig gøy å være her, konmmenterer han. Foto: Martin Braathen Røise

Han synes også det er gøy at Microsoft satser på integrerte tjenester.

Enklere hverdag

Ifølge ham gjør det jobben til Esmart systems enklere. Halden-selskapet slipper da å bruke masse ressurser på å utvikle kunstig intelligens selv.

Thun Eriksen synes mange av nyhetene teknologiganten presenterte tirsdag på Build kommer til å gjøre jobben til norske utviklere enklere fremover. Sjefsarkitekten mener noe av det beste med Build-konferansen er at Microsoft lanserer nyheter som bygger videre på teknologi som allerede eksisterer.

– Det betyr at vi allerede har mye kunnskap om nyhetene som slippes. Dermed kan vi gå rundt og snakke med utviklerne bak teknologen, og få innspill på ting vi lurer på. Å snakke med menneskene som har bidratt gir veldig stor mening. De kan blant annet hjelpe til med å videreutvikle ideer du går og bærer på, sier han og fortsetter:

«NoSQL»-databasen: documentDB

– Personlig synes jeg også det var veldig artig at Microsoft nå kommer med noe de kaller for DocumentDB. Det er en «NoSQL»-database som fungerer som et overbygg og som vil hjelpe oss mye i tiden fremover. Dette er et godt eksempel der Microsoft bygger videre på noe de lanserte for noen få år siden, konstaterer han.

Tilbake i 2015 ble Esmart systems nominert til Norwegian Tech Award i 2015 for et analysesystem som gjør det mulig å forutsi flaskehalser i strømnettet før de oppstår.

De jobber også blant annet med løsningen «Charge Flex», som skal redusere kapasitetsbehovet til elbillading med 25 prosent, og med å utvikle droner til å overvåke kraftnettet.

(artikkelen fortsetter under)

Tusenvis av utviklere fra hele verden har valfartet til Seattle i Washington for å få faglig påfyll på verdens største messe for kodere og kreative. Foto: Martin Braathen Røise

Ingen ting er tilfeldig

Det er ikke tilfeldig at Esmart systems endte opp på skjermene på scenen i Seattle Convention Senter natt til onsdag, norsk tid.

For to år siden ble nemlig det norske selskapet presentert på scenen og fikk fem minutter der oppe sammen med Microsoft-direktør Joseph Sirosh. Han har i senere tid gått inn i styret til Halden-selskapet.

Dermed har det lille IoT-selskapet fått Microsoft som samarbeidspartner.

– For oss betyr det at vi kan få bistand hvis vi trenger hjelp. Samtidig får vi lov til å benytte teknologi som ennå ikke er lansert. Å se hvordan vi stadig klarer å gjøre tingene vi holder på med bedre, er utrolig bra.

– Hvordan fungerer samarbeidet mellom dere?

– Det jobbes helt ned på programmeringsnivå og arkitektur. Vi får folk fra Microsoft til å bidra inn på salgssiden vår. De hjelper oss blant annet med å spre ordet. Det har skapt mye av suksessen vår. Det er bare ett av mange nivåer vi har fått drahjelp på.