Versjon 4.0 av Android Studio gjør det enklere å designe mobilapper

Selv om Google måtte avlyse årets utviklerkonferanse Google I/O, er selvfølgelig ikke produktlanseringene avlyst.

På fjorårets I/O-konferanse kom versjon 3.5 av Android Studio – verktøyet utviklere bruker for å lage apper til Android-operativsystemet. De helt store nyhetene uteble i versjon 3.5, men nå har Google lansert Android Studio 4.0 – og her er det ganske mye spennende nytt.

Enklere å lage animasjoner

Nettstedet XDA-Developers har gått gjennom de største nyhetene, og fremhever blant annet Motion Editor som en av de mest spennende nye funksjonene.

Gjennom støttebiblioteket AndroidX har utviklere lenge hatt tilgang til en Java-klasse som heter MotionLayout som gjør det enklere å animere mellom ulike layout-tilstander. Det kan være å for eksempel lage en stilig overgang for en meny eller animere et element på skjermen.

Med Motion Editor har det blitt enda enklere å lage denne typen animasjoner. Tidligere måtte du manuelt lage overgangene ved å redigere XML-filer, mens du nå med den nye Motion Editoren får en enkel måte å opprette og redigere overgangene visuelt. Motion Editor oppretter automatisk de nødvendige XML-filene.

Motion Editoren lar deg visuelt definere animasjoner, med automatisk generering av nødvendige XML-filer. Animasjon: Google

Vis app-layout i 3D

Android Studio har lenge hatt en Layout Inspector som gir deg oversikt over appen din og hvordan den er bygget opp på skjermen. Denne har nå blitt bedre.

Med den nye Live Layout Inspector-funksjonen i Android Studio 4.0 skal du få kontinuerlig oppdatert informasjon om brukergrensesnittet mens appen «deployes» til enheten – med visning av komponenttre/trestruktur som oppdateres automatisk etter hvert som skjermbildet på enheten endres.

Live Layout Inspector har fått en ny 3D-funksjon, hvor du med et klikk kan rotere app-layouten du ser på skjermen. Dermed skal det være lettere å se hvordan ulike elementene i brukergrensesnittet ligger over hverandre.

Den nye 3D View-funksjonen. Skjermbilde: Google

En annen nyttig funksjon er Layout Validation som lar deg vise hvordan appen din vil se ut på en rekke ulike skjermstørrelser og enheter – side om side. Dermed slipper du å sjekke dette for én og én enhet, men kan umiddelbart se om noen av skjermbildene i appen din ikke fungerer optimalt på en bestemt mobiltelefon eller et bestemt nettbrett.

Android Studio 4.0 har også fått en rekke andre små og store nyheter, blant annet verktøy for å avdekke problemer og flaskehalser i byggprosessen.

Layout Validation lar deg se hvordan appen vil ta seg ut på ulike Android-enheter. Illustrasjon: Google

For å oppgradere til den siste versjonen går du til Help -> Check for updates på Windows, eller Android Studio -> Check for updates på Mac. Har du ikke allerede installert Android Studio, kan du laste den ned herfra.

Du kan lese om alle nyhetene her.

Her presenterer Yacine Rezgui i Google de viktigste nyhetene i Android Studio 4: