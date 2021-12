Vestager om brikkekrisen: Ikke mulig for EU å bli selvforsynt

– Så lenge penger ikke vokser på trær ...

Det var EUs konkurransekommissær Margrethe Vestagers svar på TV-kanalen CNBCs spørsmål om hvorvidt andre EU-politikeres ambisjoner om at Europa skal være selvforsynt med mikrobrikker, til syvende og sist bare er en drøm.

– Jeg hører om summer på oppstartsinvesteringer for å være helt selvforsynt som gjør det umulig, sier Vestager, som legger til at det det er viktig å fokusere på, er at den europeiske produksjonskapasiteten økes.

Hun gjengir EU-kommisjonens kunngjøring om at Europa på «en god dag» står for rundt 10 prosent av verdens totale mikrobrikkeproduksjon, men at målet er å doble markedsandelen til 20 prosent innen 2030.

Vestager taler dermed imot ambisjonene til både tyske og franske EU-politikere, som ønsker at Europa skal bli helt selvforsynt samt økonomisk støtte en utvidelse av produksjonskapasiteten – på samme måte som hos flyprodusenten Airbus, som i årevis har fått statsstøtte for å utvikle fly i konkurranse med amerikanske Boeing.

Den franske EU-kommissæren Thierry Breton har til og med foreslått at Europa ikke bare henter hjem kritisk viktig produksjon, men satser på å overgå de asiatiske og amerikanske teknologigigantene med nye, avanserte brikkefabrikker.

Ønsker internasjonalt samarbeid

Franske og tyske EU-politikere påpeker at prisen for å sikre europeisk teknologisk suverenitet må være en oppmykning av de interne europeiske konkurransereglene.

Men selv om Vestager i sitt intervju med CNBC åpner for muligheten for en «spesiell form» for subsidier for å understøtte europeisk produksjonskapasitet, understreker hun at støtten må være «forholdsmessig» og kun gis til «det som er nødvendig».

I tillegg nevner hun flere ganger at det kreves internasjonalt samarbeid for å sikre brikketilfanget.

– I de fleste avanserte produkter er det flere mikrobrikker av forskjellige typer, så det er også veldig viktig internasjonalt å få forsyningsleddene til å fungere godt, sier hun.

Det er viktig å se seg selv i et globalt perspektiv og tydeliggjøre hvem man ønsker å være avhengig av, også i forhold til «politisk å forplikte seg til å hjelpe hverandre på en regnværsdag», legger hun til.

Bilindustrien er rammet hardt

En av grunnene til at en rekke EU-politikere ønsker å bli uavhengige av omverdenen og selvforsynt med mikrobrikker, er forankret i geopolitikken. Det er for tiden bekymringer for om uenigheter mellom USA og Kina eller Tyskland og Kina kan forstyrre tilgangen til mikrobrikker ytterligere.

Den globale brikkekrisen oppsto som et resultat av korona-pandemien og rammet først bilindustrien, som både har små lagre og kansellerte mange brikkebestillinger fordi de feiltolket forbrukernes atferd og ikke trodde de ville kjøpe nye biler under pandemien.

Deretter spredte krisen seg til hele elektronikkbransjen, men det er særlig bilindustrien som har blitt hardt rammet og ikke klart å følge opp etterspørselen. Mangelen på mikrobrikker har fått bilprodusenter over hele verden til å kutte produksjonen og blant annet droppe utstyr som dataskjermer, navigasjonssystemer og digitale sidespeil for å holde produksjonen på et visst nivå.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.