VG: Høyre vil la PST lagre ytringer på nett

Høyre mener at PST må få lov til å lagre, systematisere og analysere større mengder åpent tilgjengelig informasjon fra nettet, som nettavisartikler, åpne offentlige registre, åpne diskusjoner i sosiale medier, kommentarfelt og blogger, skriver VG.

I forslaget Solberg-regjeringen sendte på høring i oktober 2021, men som Støre-regjeringen foreløpig ikke har fremmet for Stortinget, så man for seg at PST kunne lagre materiale inntil 15 år.

– Vi er i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Derfor ønsker vi å gi Politiets sikkerhetstjeneste noen nye hjemler og muligheter til å avsløre trusler mot samfunnet, sier Høyres Ine Eriksen Søreide til avisen.