Vi tester oppdaterte toppmodeller

Hva har skjedd siden telefonene kom? Jo, de er blitt oppgradert mange ganger. Når slike telefoner kommer på markedet er det gjerne med en stabil, men tidlig programvare. Det skal noen oppgraderinger til før alt er som det bør være.

Vi har sett på hvordan de siste generasjonene av Apples toppmodell Iphone 13 Pro Max står seg mot Samsungs S21 Ultra. Alle har nylig fått en omfattende oppdatering av programvaren.

Testbildene kan du se i karusellen nederst i saken.

Kameraer

Det vi kan fastslå er at Iphone sine kameraer er særdeles gode. Det var de som satt i fjorårsmodellen 12 som er ytterligere forbedret i nye 13. Det samme kan sies som Samsungkameraene som har gjennomgått adskillige forbedringer det siste året. Ikke det at noen var dårlige når de kom, men de raffineres hele tiden.

Apple er veldig konservative på kamerasiden. De holder deg til modeller med to eller tre kameraer der alle har sensorer på 12 MP. Når det er sagt har 13 fått en større sensor i hovedkameraet. Det er alltid av det gode så lenge optikken henger med, og det gjør den. Det betyr at pikslene er på 1,9 µm mot 1,7 µm i forrige modell. De har også forbedret optikken med en blenderåpning på f/1,5 mot f/1,6 i forrige modell.

Slagmarken: En moderne topptelefon må første og fremst ha skikkelige kameraer. S21 Ultra (t.v.) har fire bak, mens Iphone 13 Pro Max har tre. Foto: Odd Richard Valmot

Generelt har Samsungs S21 Ultra bedre tekniske data på sine kamera. Men fysiske data er ikke alt. Programvaren som behandler dem, er minst like viktig. Kanskje aller viktigst. Her viser Apple styrke.

Bildegjengivelse er selvfølgelig smak og behag, men Apple kan vise til nydelige bilder med god metning i fargene. Stort sett. For som alltid vil det variere hvilket kamera som er best i ulike situasjoner.

Eksempelvis er Samsung best på nattfotografering. De får med seg detaljer i mørket som Apple ikke klarer å oppløse. Hvis vi søker forklaringen i sensoren så har de større piksler i hovedkameraet. I utgangspunktet har de en sensor på 108 MP, men til vanlig fotografering slår de sammen ni og ni piksler til såkalte nonapiksler. Det betyr store 2,4 µm piksler på hver 3x3 små piksler som er på 0,8 µm. Et stort piksel kan ta inn flere fotoner enn et lite, og det påvirker signalstøyforholdet.

Det skulle man tro slo ut i alle situasjoner, men så var det algoritmene som behandler bildene, da. Slik er det nemlig ikke. Generelt sett mener vi 13 Pro Max tryller fram bilder som har bedre metning i fargene enn Samsung. Mer likt virkeligheten, faktisk. Men når det er sagt er forskjellen liten.

Zoom

Inntil 3 X gjør Iphone13 Pro Max og Samsung S21 Ultra en god jobb. Dette er nemlig den optiske forstørrelsen de har. Men S21 Ultra har også 10X optisk forstørrelse og her knuser den konkurrentene som må ty til interpolasjon for å komme hit.

God video

På video gjør begge en svært god jobb. Stabiliseringen er imponerende, men på langt nær i proffklassen. Bare Samsung kan ta 8K video, men vi tillater oss å mene at det har svært liten interesse. Det er 4K som gjelder.

Batterilevetid

En av de største forbedringene med Iphone 13 Pro Max er batterilevetiden. Den er betydelig forbedret fra forgjengeren Iphone 12 Pro Max som måtte bite i gresset for Samsungs S21 Ultra. Rollene er byttet om i den nye utgaven. Den har fått et bra hopp i kapasitet til nesten 4,4 Ah, mens forgjengeren hadde 3,7 Ah. Men Samsungen har 5,0 Ah og burde være øverst på pallen. Det er den ikke lenger, selv om marginen ikke er stor. Iphone 13 Pro Max gjør slutt på rekkeviddeangsten.

Ytelse

Her er det ingen tvil. Den nye A15 Bionic prosessoren kjører fra alt annet på markedet. Inklusive Samsungs S21 Ultra med god margin. Spørsmålet det må være lov å stille er om det er behov for så mye mer ytelse i mobiler. I det minste for alle som ikke spiller de aller mest heftige spillene.

Men dette racet kommer ikke til å stoppe. Ryktene rundt neste generasjon prosessorer er allerede blitt ganske konkrete og vi skal nok se nok et krympetrinn til 4 nm og mer kapable kjerner i kombinasjon med enda lavere energiforbruk. Slik vil det fortsette i flere generasjoner framover.

Skjerm

Det er umulig å klage på noen av disse skjermene. De er fantastisk lyssterke, høyoppløste og fargerike. Men når det er sagt så måler vi litt høyere lysstyrke på Iphone-en. Den kan presse en hvit skjerm opp i 756 lux, mens S21 Ultra klarer 640 lux. Forskjellen betyr ikke mye annet enn når skjermen betraktes i sollys. Da kan det være litt lettere å se detaljene på en Iphone. Takket være Samsung som produserer skjermene i de største Iphonemodellene med 120 Hz oppfriskningsrate.

Best i test

Hvilken telefon av disse to er best i test er relativt. De har sine styrker og svakheter, men Iphone koster 2000 kroner mer enn Samsungs alternativ. Det er mye, men er du Iphone-bruker, som de fleste i Norge, er nok svaret likevel Iphone 13 Pro Max. Er du mest komfortabel med Android er svaret S21 Ultra.