– Vi trenger dere!

OSLO (digi.no): Det er NHO, i samarbeid med UiO og OsloMet, som står for arrangementet i Oslo. I løpet av dagen ga kvinnelige teknologer det unge publikumet et innblikk inn i deres forskjellige fagområder, i tillegg til et foredrag av NHO-leder Kristin Skogen Lund om hva bedrifter vil trenge i fremtiden.

NHO-sjefen er glad for at teknologiinteressen blant jenter er stadig økende. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

– Vi spør veldig ofte hva bedriftene er ute etter, og kort oppsummert er svaret at de trenger dere, fortalte Skogen Lund til jentene i salen.

– For når vi skal utvikle teknologi kan vi ikke gå glipp av kvinners perspektiv og erfaringer, og bedriftene får ikke de beste hodene hvis man bare kan rekruttere fra én del av befolkningen, fortsatte hun.

Etter foredraget sier NHO-sjefen at hun er godt fornøyd med oppmøtet blant de unge jentene, og at hun tror det hjelper med slike arrangementer for å engasjere flere.

– Jeg tror at det er viktig med slike rollemodeller som er her i dag, som jentene kan kjenne seg igjen i, og som viser at dette er gøy og at de holder på med spennende og meningsfylte ting.

Viktig med forbilder

Anita Bueno Lindmoen (16) og Hannah Bostad (16) er allerede godt igang med å snuse på en jobb innenfor teknologi. De går studiespesialisering med teknologifag på videregående skole i Raufoss. De er enige med Skogen Lund i at det er viktig med gode rollemodeller.

– Storesøsteren min er forbildet mitt, det var hun som fikk meg inn på teknologistudiet etter å ha gått samme linje selv, forteller Hannah.

Anita (t.v.) og Hannah har inntrykk av at folk flest synes det er bra at det kommer flere kvinner inn i teknologifaget. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Jentene tror unge får mer og mer informasjon om mulighetene som finnes, og at blant annet mobilteknologi og sosiale medier er med på å vekke interessen for teknologifag også blant jenter. De merker imidlertid fortsatt godt at de er i mindretall, både i klassen, hvor det er tre jenter av tolv elever, og ute i arbeidslivet.

– Vi jobber mye praktisk ute i bedrifter, og det er veldig mye mannfolk, sier Hannah.

– Ja, det er menn overalt, og de slenger ofte med sånne mannevitser, ler Anita. Men de tar hensyn til at vi er jenter, også er det jo kanskje bra med variasjon for dem også, fortsetter hun.

Engasjerende tiltak

«Jenter og teknologi» ble først arrangert på Universitetet i Agder i 2003, og har siden foregått årlig på forskjellige utdanningsinstitusjoner. Og det kan se ut til at tiltaket har effekt: i Agder ble andelen jenter som studerte teknologifag mer enn femdoblet fra 2005 til 2015, mens det på landsbasis var mer enn to og en halv ganger flere i 2015.

Én av rollemodellene som forsøker å bidra til å rekruttere flere jenter, er biokjemiker Hedda Johannesen. Med sitt kjemishow viste hun definitivt publikumet på Chateau Neuf at teknologi og realfag kan være fylt av fart og spenning. Under kan du se en video fra showet, hvor biokjemikeren blant annet viser hvordan tunge gasser påvirker stemmen når du inhalerer dem, og hvordan det ser ut når du setter fyr på en ballong med metangass.