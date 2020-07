Videoteknologien H.266 skal kunne levere 4K-oppløsning med halv bitrate

Kompliserte lisensbetingelser har ført til at videokomprimeringsstandarden H.265/HEVC på ingen måte har greid å overta hegemoniet til H.264/AVC. I stedet har både teknologi- og innholdsleverandører gått sammen om å etablere Alliance for Open Media (AOMedia) og den royaltyfrie videokodeken AV1, som er delvis basert på Googles VP9-kodek.

Youtube og Netflix er blant de store videotjenestene har tatt i bruk VP9 og/eller AV1 i relativt stor skala. Men nå har det dukket opp et nytt alternativ.

Ny generasjon

Denne uken kunngjorde Fraunhofer Heinrich Hertz Institut (HHI) at de i samarbeid med selskaper som Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm og Sony har utviklet en ny videokodek, kalt H.266 eller Versatile Video Coding (VVC). Med denne skal blant annet video med 4K-oppløsning kunne lagres og overføres med rundt halvparten av bitraten til H.265/HEVC, uten at det går ut over bildekvaliteten.

Ifølge Fraunhofer HHI vil dermed en 90 minutters UHD-video, som i dag krever overføring av 10 gigabyte med data dersom den er kodet med H.265/HEVC, bare kreve 5 gigabyte med data.

Dette er en stor forbedring som kan være spesielt attraktiv når video skal sendes over mobilnett, hvor både kapasitet og brukernes datapakker fortsatt er begrensede.

Benjamin Bross, som leder Video Coding Systems-gruppen ved Fraunhofer HHI, hevder i en pressemelding at kvantespranget i kodeeffektivitet som tilbys av H.266/VVC, vil føre til økt bruk av video.

Det er i så fall langt fram til dette.

Ingen støtte i dag

Så langt har aktørene som står bak H.266/VVC etablert en egen organisasjon, Media Coding Industry Forum (MC-IF), som blant annet skal sørge for en lisensieringsmodell for H.266/VVC som er i henhold til Frand-prinsippene (fair, reasonable, and non-discriminatory).

Derimot finnes det ingen tilgjengelig programvare som støtter H.266/VVC. Den aller første vil være et program for koding og dekoding som Fraunhofer HHI skal lansere til høsten.

For at komprimert video skal kunne kodes eller spilles av på mobile enheter uten å tømme batteriet på temmelig kort tid, må enhetene ha egen maskinvarestøtte for videokodeken som brukes.

Dette gjelder også H.266/VVC.

De første systembrikkene med slik støtte er under utvikling nå. Det vil si at ingen av dagens enheter vil kunne spille av H.266/VVC på noen effektiv måte. Dette er selvfølgelig ikke noe unikt ved H.266/VVC. Det er mange enheter i bruk som heller ikke har maskinvarestøtte for AV1, som først kom i 2017.

Attraktivt nok?

Ifølge en presentasjon fra Comcast, som MC-IF viser til, er det ikke stor forskjell på H.265/HEVC og AV1 når det gjelder bitrate, og dermed lite å tjene på å velge H.265/HEVC.

Halvert bitrate, som H.266/VVC lover å tilby, er derimot en betydelig fordel. Dette kan være attraktivt nok til å betale ekstra for, i alle fall så lenge det ikke er signaler om en kommende, royaltyfri kodek med lignende kvaliteter.

Det betyr nok likevel ikke at de store strømmetjenestene vil slutte å tilby innhold basert på royaltyfrie kodeker, der hvor dette er lønnsomt. Men det kan føre til at det aller mest høyoppløste innholdet etter hvert kun blir tilgjengelig for enheter og programvare som støtter H.266/VVC.