Vil at storbrukerne skal betale for Wikipedia-innholdet

Nettleksikonet Wikipedia finansieres i dag i stor grad gjennom donasjoner. Det aller meste stammer fra individuelle brukere. Dette gjør at alt innholdet i dag kan leses og gjenbrukes fritt.

Nå planlegger Wikimedia, stiftelsen som står bak blant annet Wikipedia, å kreve betaling fra noen, nemlig de store, kommersielle selskapene som gjenbruker blant annet Wikipedia-innholdet i sine egne tjenester. Facebook, Google, Apple og Amazon er blant disse.

I løpet av året skal Wikimedia lansere Wikimedia Enterprise, som mot betaling skal tilby utviklerverktøy og tjenester som skal gjøre det enklere for virksomheter å bruke eller gjenbruke stiftelsens data. Dette vil være et supplement til det Wikimedia tilbyr av dataeksporttjenester i dag.

Kan gi reduserte kostnader

Ifølge Wired bruker de store aktørene i dag betydelige ressurser på integrasjonen av Wikimedia-innholdet. Det er derfor ventet at de vil være villige til å betale for tjenester som gjør importen av dataene enklere, ved at den tilpasses den enkelte aktørs behov. Dette skal også inkludere oppdateringer i bortimot sanntid.

– Dette er første gang stiftelsen har anerkjent at kommersielle brukere faktisk er brukere av vår tjeneste, sier Lan Becker, en seniordirektør i Wikimedia, til Wired.

– Vi vet hvem de er, men har egentlig aldri behandlet dem som en brukerbase.

Ifølge Wired skal Wikimedia Enterprise-tjenestene tilbys gjennom et nyopprettet datterselskap, Wikimedia LLC. Dette er allerede i gang med å forhandle med potensielle kunder. Det er ventet at de første avtalene vil bli inngått i juni. Innen da vil Wikimedia-stiftelsen lytte til eventuelle reaksjoner fra de mange tusen frivillige som skaper innholdet som Wikimedia tilbyr.