Når du sender mobilen på reparasjon så må du stole på at reparatøren ikke snoker i all personlig informasjon som ligger på telefonen din. Det gjør den Koreanske mobilprodusenten Samsung noe med.

Selskapet kommer nå med reparasjonsmodus. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Reparasjonsmoduset gjør at telefonen restarter og låser ute all personlig data, som bilder, meldinger, kontoer og gjør kun forhåndsinstallerte applikasjoner tilgjengelige for reparatøren.

Modusen vil ifølge Samsung først dukke opp hos Samsings Galaxy S21 serie, men selskapet planlegger å rulle den videre ut til flere modeller senere.

Aktivering gjøres i innstillinger og telefonen restarter. For å skru av moduset må man deaktivere og starte telefonen på nytt med låsemønster eller fingeravtrykk.

Foreløpig vil funksjonen ifølge nyhetsnettstedet Sammobile kun komme til Sør Korea.