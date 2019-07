Vil bruke kunstig intelligens for et grønnere mobilnett

Direktør for kunstig intelligens i Telenor, Astrid Undheim, leder en gruppe i selskapet som har jobbet med temaet, blant annet i Danmark. De valgte å levere inn en beskrivelse av utfordringen til mobilorganisasjonen GSMAs «Global AI Challenge 2019». Telenors forslag til utfordring for kunstig intelligens, er ett av fire som ble antatt og som forskere og studenter ved The Alan Turing Institute i London skal kaste sine akademiske krefter på fra mandag 2. til fredag 6. september. Resultatene blir presentert på GSMAs konferanse MWC i Los Angeles i oktober.