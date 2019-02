Lysmann: Harald Haas er medgründer og sjefsteknolog i pureLiFi og professor ved University of Edinburgh.

LiFi

Vil bruke lys til trådløse nett – slik fungerer «LiFi»

WiFi er for begrenset. På tross av en rivende utvikling av standarden, mener mange at det trengs mye mer kapasitet. Nå står lysspekteret for tur.