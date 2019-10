Vil bruke smarthøyttaleren til å varsle om helseproblemer. – Det kan redde liv, sier norsk lege

Mange av de som dør av hjertestans i Norge hvert år dør i eget hjem og ikke på sykehus. Folk som får hjertestans vil ofte begynne å gispe etter luft, et symptom som er kjent som såkalt agonal pust. Ved hjertestans står det om minutter. Umiddelbar hjerte- lungeredning kan doble eller tredoble en persons sjanse for å overleve tilstanden, men det krever at noen er til stede. Nyere forskning tyder på at de vanligste stedene for hjertestans utenfor sykehus er på soverommet der ingen sannsynligvis er våkne eller rede til å hjelpe.