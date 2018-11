Vil du bruke Netflix fra et annet land? Disse VPN-tjenestene blir ikke blokkert

Som digi.no tidligere har omtalt, er det store forskjeller i utvalget av film og tv-serier som Netflix tilbyr i de ulike landene hvor tjenesten er etablert. Tilgangen styres i stor grad etter hvilket land IP-adressen til brukeren hører hjemme i.

En velkjent løsning på dette er VPN-tjenester (Virtual Private Network), som enkelt forklart gjør det mulig for brukerne å besøke Netflix-tjenester i de landene hvor VPN-tjenesten har servere.

Spørsmålet er hvilken VPN-tjeneste man bør benytte. Det er flere faktorer som spiller en rolle. For første må VPN-tjenesten ha servere i det aktuelle landet. Dernest må den ikke være blokkert av Netflix i dette landet. I tillegg er det fornuftig å bruke en VPN-tjeneste som i alle fall antyder at personvernet til brukerne blir tatt alvorlig.

Pålitelige gratistjenester?

La oss tar det siste først. Det er langt fra gratis å tilby VPN-tjenester. Samtidig er det mange som tilbyr slike tjenester gratis. Da må de ta seg betalt på andre måter. Det fornuftig å sette seg inn i hva dette innebærer, dersom en er opptatt av personvern.

Nettstedet Top10VPN kom denne uken med en oversikt over populære og gratis VPN-apper til Android og iOS. Av oversikten går det fram at mer eller mindre hemmelighetsfulle, kinesiskeide selskaper står bak et flertall av de mest populære gratisappene.

Selv om appene til sammen er installert av flere hundre millioner brukere, er personvernpolicyene til appene ofte svært mangelfulle eller har uakseptable betingelser, slik som at logger og andre data blir delt med kinesiske myndigheter. Flere av de totalt 30 mest populære og gratis VPN-appene framstår dessuten som temmelig amatørmessige når det gjelder support og kontaktinformasjon. I over halvparten av tilfellene er det en privat epostadresse hos tjenester som Gmail, Hotmail og Yahoo som er oppgitt.

Netflix

Britiske Comparitech har testet 59 ulike VPN-tjenester som enten er tilgjengelige via mobilapper, desktop-applikasjoner eller begge deler. Hver av disse har blitt testet mot Netflix-tjenesten i 30 land, inkludert USA, Storbritannia og Norge.

Det er svært store variasjoner i hvor mange av VPN-tjenestene som fungerer i hvert enkelt land. 43 av tjenestene fungerer mot den amerikanske Netflix-tjenesten, mens bare én (ProtonVPN) fungerer mot den belgiske. Dette har selvfølgelig sammenheng med hvor de ulike tjenestene har servere, men det er også slik at VPN-tjenester som blir blokkert av Netflix i ett land, ikke er blokkert i et annet.

Netflix-kunder som ønsker tilgang til den norske Netflix-tjenesten, kan velge mellom 9 av de 59 tjenestene.

Svenske PrivateVPN fungerer mot Netflix-tjenestene i 21 land. På andreplass kommer Astrill med 15 land, foran ExpressVPN, Mullvad og Windscripe som alle fungerer mot Netflix i 13 land.

På denne siden er det en søkbar tabell over hvilke VPN-tjenester som fungerer med Netflix i landet som oppgis.

Saken fortsetter under bildet.

For de fleste i Norge er det nok mest aktuelt å bruke VPN til Netflix i utlandet. Men norsk Netflix i utlandet er heller ikke å forakte. Det støttes av disse VPN-tjenestene. Skjermbilde: Comparitech

Fart og pris

Det er selvfølgelig en rekke andre faktor som betyr noe ved valget av VPN-tjeneste. Pris, pålitelighet og fart er blant disse.

Comparitech har testet VPN-tjenester etter slike kriterier også og har kåret ExpressVPN, NordVPN og CyberGhost til de tre raskeste. De tre som derimot tilbyr mest for pengene er ifølge Comparitech henholdsvis NordVPN, IPVanish og CyberGhost.

De samme tjenestene gjør det også godt i kåringen til Top10VPN.