Vil du bytte ut internett med Snake? Dum telefon får snill pris til «Black Friday»

Mobiltelefonen Nokia 3310 var en umiddelbar hit da den ble lansert høsten 2000. 126 millioner enheter ble solgt før produksjonen ble lagt ned i 2005.

I 2017 ble telefonen imidlertid relansert med større og mer moderne skjerm og et to megapikslers kamera, men ellers uten særlig andre funksjoner enn originalen.

Den synligste oppgraderingen er nok muligheten til å spille Snake i farger og fjongere grafikk med høyere oppløsning, dessuten litt mer skjermplass å åle seg rundt på enn i 2000.

10 på topp av de dumme

«Dumme» telefoner i smart-telefonenes tidsalder er en aldri så liten trend, og Telenor opplyste tidligere i år til Inside Telecom at 5-6 prosent av alle de rundt 1,5 millioner telefonene som selges her i landet i løpet av et år, fremdeles er enklere 2G og 3G-telefoner.

Det til tross for at det norske 3G-nettet er lagt ned og at 2G-nettet skal lide samme skjebne ved utgangen av 2025.

På Telenors 10 på topp-liste over de rundt 180 ulike «dumme modellene» som er i bruk i Telenors mobilnett, klamrer nyversjonen av Nokia 3310 seg fast på tiendeplassen.

Modellen er fremdeles i produksjon, men om den kommer til å klatre på lista når den nå har fått en slående Black Friday-pris på 331 kroner, gjenstår å se.

På internetts mange ryktebørser om nye mobilmodeller finner du også en 5G-versjon av Nokia 3310. Selv om ryktene ledsages av både fotografier og Youtube-videoer, er det ifølge HMD likevel bare rykter - og det er ikke planer om noen 5G-versjon i overskuelig framtid.

Det hadde da også brutt med 3310-telefonens image som lowtek og analogretro.

Ut av Cyborg-symbiosen

HMD, selskapet som produserer dagens Nokia-mobiler, legger ikke skjul på at 3310-batteriet holder én måned i standby-modus. Men det virkelige salgsargumentet er behovet for å frigjøre seg fra smarttelefonenes Matrix-lignende slaveri.

Er 2017-versjonen av Snake bedre enn den originale 3310-versjonen av spillet? Kjør debatt! Foto: HMD Global

«I dag har smarttelefoner blitt en digital forlengelse av kroppen vår, og vi lever i et nesten cyborg-liknende symbioseforhold der varsler, sosiale medier og apper opptar mer og mer av oppmerksomheten og hverdagen vår», skriver selskapet i pressemeldingen om Black Friday-salget.

Deretter toner de etorikken litt ned og foreslår at Nokia 3310 kan være et redskap for å klare å leve etter nyttårsforsettet om å være litt mindre på nett i 2022. Og det er jo et nyttårsforsett mange av oss kunne hatt godt av å ha.

Spørsmålet er om man klarer å unngå å bli hekta på Snake i stedet.

Og fra 2026 er det stort sett det den kan brukes til, om man ikke – som HMD – husker «det gode, gamle 00-tallet» da mobiltelefonen kunne brukes som både hammer og øljekk.