Vil du flytte noe med blikket? Nå får du teste øyestyring på Teknisk museum

Digjobb er en «jobbsentral» der funksjonshemmede og andre som bruker såkalt alternativ og supplerende kommunikasjon, hjelper utviklere med blant annet å teste hvor tilgjengelige spill, apper, nettsider og digitale læremidler kan bli med datatekniske hjelpemidler.

Nå, lørdag 30. oktober, inntar de Teknisk museum i Oslo for å la besøkende prøve øyestyring, lage musikk ved hjelp av blikket og teste andre typer hjelpemidler.

Kikk en gitarsolo

Temaet for dagen er nemlig teknologi, kommunikasjon og livsmestring, og sammen med brukere fra Digjobb og hjelpemiddelfirmaer vil museet demonstrere og la folk prøve hjelpemidler som gjør det mulig å styre redskaper ved hjelp av for eksempel øynene eller pusten.

Dette inkluderer musikkinstrumenter. Du kan spille «luftgitar» ved å blåse på hjelpemidler som «Magic Flute» eller styre gitarlyden med blikket.

Ved hjelp av sensorer eller brytere kan man være gitarist, pianist eller solist i et band eller kontrollere lyset på en forestilling. Og ved å kombinere ulike typer teknologi åpner det seg mange muligheter – også om det største handicapet ditt er at du ikke kan spille gitar.

Viktige digitale oppdrag

For Digjobb-brukerne er imidlertid de digitale oppdragene viktigere enn lek og moro, sier Hilde Fresjarå, som er prosjektleder i Digjobb.

Hun forteller at en av oppdragstakerne har sagt at «Jeg har ikke forandret meg som person etter at jeg fikk jobb, men andre mennesker har forandret seg overfor meg».

– Når man i dag setter inkludering og mangfold høyt på agendaen, er det flott og viktig at teknologien bidrar til at vi får den utviklingen vi ønsker oss. Vi gleder oss til å vise frem noen av mulighetene og utstyret som finnes, i samarbeid med firmaer og brukere. Og ikke minst gleder vi oss til å la publikum prøve noen av mulighetene, sier Frode Meinich, direktør ved Norsk Teknisk Museum.