Vil få barn ut og leke igjen med sensorteknologi og åpen kildekode-app

BLINDERN, OSLO (digi.no): – Vi er fem fedre som har som mål at barn skal komme seg ut og være aktive, forteller Henrik Stub Aune.

Han er en av fedrene bak Playfinity. Nå har de lansert både Playfinity-appen og startpakken sin, som består av en ball i hardplast og en sensor som kobles opp mot appen.

Aune forteller at appen er veldig fleksibel og lar barna skreddersy sine egne spill og leker i kombinasjon med sensoren ved at de kan justere parametre selv.

– Vi bruker altfor mye tid foran skjermen, og tanken er at vi skal bruke dagens teknologi for å få dem ut og være aktive på deres egne premisser.

– Vi prøver ikke å få tilbake vår egen barndom, men tilrettelegger for at de kan bruke teknologi som de er vant til – smarttelefoner og nettbrett – og gamingteknologi.

Ballsensor + app = utendørs barnelek

Produktet de har laget kaller de for Playfinity.

Playfinity-sensoren kan plasseres inni for eksempel en ball av hardplast, som følger med i pakken som de nylig lanserte.

Sensoren kan også plasseres på for eksempel en sykkel, eller hva barna måtte finne på selv.

En ball av hardplast følger med i startpakken til Playfinity. Sensoren kan legges inni denne. Sensoren kan også plasseres på hva enn barna måtte finne på, for eksempel en sykkel. Foto: Andrea Bruer/digi.no

Sensoren måler alt av fart, hastighet, kraft, høyde.

Dette blir parametre som barna kan bestemme at skal være med i reglene i spill de selv kan sette sammen i appen, for eksempel å kaste raskest.

– Det er jo egentlig å bare kaste ball, sier Aune.

– Men når du måler og teller det du gjør i appen, som høyde, frekvens hvor mange ganger du kan gjøre det uten å miste ballen, blir det en gamification som motiverer barna til å leke mer fysisk utendørs.

– Vil åpne for mer kreativitet i lek og spill

Aune har bakgrunn fra intraprenør-prosjekter i selskaper som Posten og Statoil, og å følge en idé helt ut til markedet.

Med på laget har han Jarle Bøe, som har 20 års erfaring fra elektronikkbransjen. Playfinity-teamet består ellers av en erfaren industridesigner, en med 14 års erfaring som blant annet sjefsdesigner hos Lego og en programvare-arkitekt.

– I ideen vår ligger det at barn bare vil ha det gøy. De er ikke selv så bekymret for at de sitter inne. Men vi ser jo at gatene er tomme. Barna går ikke spontant ut og spiller fotball på løkka lenger, mener Aune.

– Vår idé er å lage noe som gjør at det bare er gøy å være ute. Det skal ikke være overvåkning av sportsresultater man konstant må forbedre. Det er heller ikke vår tanke at man skal gå tilbake til den idylliserte barndommen mange tenker at man hadde på 60-70-tallet.

– Men vi savner at noen spurte andre om å bare bli med ut og leke, sier Aune.

– Barneidretten går det jo bra med, men den er organisert og rammene er på voksne sine premisser. Du får ikke den kreative, spontane leken der du bare finner på ting, sier Aune.

– Det samme gjelder mange spill: Reglene og rammene er ofte satt av voksne som sier«løs dette problemet», og det er lite rom for kreativitet. Det vil vi endre på, og derfor er appen så fleksibel at barna kan justere nærmest alt mulig, sier Aune.

Det presiserer at de mener at det er mange positive aspekter med eksisterende spill, som å lære seg engelsk og løse problemer.

– I skolen er det mange typer slike spill. De gjør jo læringen og repetisjonene mer morsomt. Vi tar med oss de positive aspektene fra slike spill og bruker i Playfinity, sier Bøe.

Barna lager egne spill og lydeffekter i appen

– Vi kaller Playfinity for en Playstation for utendørs lek. Appen i kombinasjon med sensoren utgjør en base som gir rom for alle slags variabler du ønsker, så du kan justere og bestemme hvordan reglene for leken skal være, og hva som gir poeng, sier Aune.

Aune forteller at de i stedet for å fokusere på en skjerm barna sitter og spiller foran har valgt å vektlegge bruk av mange lydeffekter (se video).

– Da får ball-lekene en litt annen dimensjon, og man får med seg når ball-sensoren koblet til appen registrerer et kast. Man kan legge på egne lydeffekter og justere parametrene selv, sier Aune.

– For eksempel kan man lage en lek der man bestemmer at reglene er å kaste høyest, så da setter man appen til å måle hvor høyt ballen med sensor blir kastet.

Han forteller at man kan sende spillet man har laget til venner via appen med for eksempel beskjeden «Jeg har laget spill som heter Mount Everest, skal vi konkurrere om å kaste 8000 meter raskest?».

– Så kan man utfordre vennene til å slå sine rekorder, og da blir de motiverte for å gå ut og leke sammen for å prøve å kaste høyest fortest. Man kan ta med en ball på skolen og kaste med venner som laster ned appen. Alle trenger altså ikke å ha sin egen ball.

Aune sier at det er flere grunner til at de i sin startpakke har valgt å ha sensoren i en ball:

– Med en ball kan man bare ha én ball men leke flere sammen, så man slipper vente på at alle har den. Det andre er at man blir lei av å leke inne, og heller vil gå ut fordi man der kan kaste høyere og lengre.

Vil bruke teknologi til å inspirere til oppfinnsomhet og lek

Bøe forteller at man heller ikke trenger å være fysisk sammen for å spille, men at man kan konkurrere med andre som er andre steder via appen, men da forutsatt at de også har en ball med sensor.

– Man kan konkurrere på flest kast på ett minutt, for eksempel. Det er en interaksjon der, en konkurranse og noe sosialt selv om man ikke er fysisk sammen. Barna kommer seg likevel ut og leker fysisk med ball, sier Bøe.

– Vi har testet dette en stund hos barn nå, og når de begynner å leke seg med sensoren og appen finner de mange kombinasjoner for lek. Det sosiale er også en viktig del. Man kan spille både i samme rom og hver for seg, men likevel sammen.

Styre 3D-modeller

Bøe viser frem en av mulighetene i appen: En 3D-modell som man kan styre tredimensjonalt ved å rotere på sensoren (se video).

– Så kan man for eksempel styre romskipet i et ferdig spill gjennom verdensrommet, sier Bøe, som presiserer at dette bare er én av mange muligheter, og at de stadig utvikler flere, blant annet basert på barnas tilbakemeldinger.

– Vi vil gjerne få i gang oppfinnsomheten til barna, sier Bøe.

Bøe forteller at de har hatt en fast testgruppe i gymtimene på Voksen skole.

– Vi har fått fantastisk bra tilbakemeldinger. De nekter å slutte å leke med det, rett og slett, smiler han.

– De kaster baller i fem minutter, og så bobler det med ideer om nye ting de kan gjøre med sensoren, nye leker og konkurranser de kan lage i appen. De kommer på noe nytt hele tiden. Vi prøver å ta med tilbakemeldingene deres og gjøre appen så åpen som mulig så det er enkelt for dem å tilpasse leken som de vil.

Crowdfunding, norskprodusert materiale og åpen kildekode

Økonomiske midler har de fått gjennom crowdfunding på startskudd.no.

– Hva er planen videre?

– Norge er en testarena for oss. Planen er å teste ut og utvikle spill som fungerer og engasjerer her først. Når vi har vist at det fungerer i Norge, kan vi gå i andre land og prøve markedet der, sier Bøe.

Sensoren er produsert i Norge. Foto: Andrea Bruer/digi.no

Bøe forteller at de utvikler alt av maskinvare og programvare i Norge, og produksjon av plasten og elektronikken til sensoren i Norge.

– Det eneste som er produsert utenlands er selve ballen som vi ikke fant noen norske produsenter for.

– Er programvaren åpen kildekode?

– Ja. Vi legger til rette, dataanalyse skal være tilgjengelig i et bibliotek. En utvikler kan bare hente for eksempel «kaste ball», «mottak ball» og «sprett ball», så bruker hen det til å utvikle sitt gameplay, sier Aune.

Han forteller at deler av teknologien er patentsøkt, blant annet den fysiske festeordningen, men at de åpner for at andre kan bruke denne til å gjøre sine leker og utstyr kompatible med Playfinity.

Bøe forteller at de også planlegger et Unity-interface for spillutviklere.

Opptatt av personvern

– Hvordan er deres tilnærming til personvern?

– Vi jobber veldig mye med det, sier Bøe.

– Først og fremst har vi et konsepet om at dette er en sosial lek, så du blir bare venner med de du fysisk spiller sammen med, fortsetter han.

Han forteller at barna må være ute og leke sammen med andre for å kunne bli venn med dem i appen. Du deler bare resultater og spilldetaljer med de du faktisk har spilt med.

– Det er ingen andre utenfra som ser hvem du har vært sammen med. Alle dataene vi har nå er kun lenket mot brukeren du har på telefonen, og ikke noe er knyttet mot ditt ekte navn eller telefonnummer. Det er kun det du har lagret i appen under et brukernavn.