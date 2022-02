Vil gi alle kommuner 16 millioner kroner til IT-sikkerhet

Gøran Tømte – informasjonssikkerhetsansvarlig i sikkerhetsselskapet Data Equipment – oppfordrer i et blogginnlegg på selskapets hjemmesider alle norske kommuner om å be staten om 16 millioner kroner til IT-sikkerhetstiltak. Det er det samme beløpet som Østre Toten kommune fikk etter cyberangrepet som satte kommunen ut av spill for rundt et år siden.