Dette er mobilene Google anbefaler til bedrifter. Samsung mangler på listen

Apples iPhone har fått en sterk posisjon i bedriftsmarkedet, og mange bedrifter har valgt å styre unna Android på grunn av at det er for mange ulike varianter av operativsystemet – og det varierer mye fra modell til modell hvor hyppig telefonene får sikkerhetsoppdateringer.

For å styrke Androids posisjon i bedriftsmarkedet har Google nå lansert et nytt program de kaller Android Enterprise Recommended, hvor målet er å identifisere mobiltelefoner de mener egner seg for bruk i bedrifter.

I et blogginnlegg skriver Google at de ofte får høre fra kundene sine at de er opptatt av at mobiltelefonene de velger skal motta hyppige sikkerhetsoppdateringer og at programvaren skal være pålitelig. Mange etterlyser også at det skal være enklere å velge blant alle de ulike modellene som finnes på markedet.

Hvor er Samsung?

Google vedlikeholder en liste over alle mobiltelefoner som har fått Android Enterprise Recommended-stempelet her. Listen inkluderer blant annet Googles egne Pixel-enheter, samt enheter fra blant andre Huawei, LG og Sony.

Samsung er ikke på listen, til tross for at de fokuserer mye på bedriftsmarkedet og sikkerhetsløsninger som for eksempel Knox, som er spesielt laget med tanke på bedrifters behov. Men Google skriver at «du kan forvente at flere Android Enterprise Recommended-enheter vil bli lagt til i løpet av de neste ukene og månedene», så det er vel sannsynlig at også Samsung-enheter vil dukke opp her.

I en kommentar til ZDNet sier Google at de jobbet tett med Samsung under utviklingen av godkjenningsprogrammet, og inviterte dem til å bli med som lanseringspartner. De utdyper ikke noe mer enn det, men sier at «Dette er den første gruppen med partnere som blir annonsert, og vi vil jobbe med flere OEMer i fremtiden».

Stiller krav til både maskinvare og programvare

For å få anbefalt-stempelet fra Google må telefonene tilfredsstille en rekke krav.

Telefonene må ha minst 2 GB RAM og 32 GB lagringsplass, og det er også minimumskrav til prosessor, batteritid og kamera.

Operativsystemet må være Android 7.0 eller høyere, og telefonene må få sikkerhetsoppdateringer senest 90 dager etter at Google har utgitt dem. Det må også være støtte for samtidig utrulling av mange Android-enheter i bedriften, og støtte for det som kalles «Zero-touch enrollment», som betyr at enhetene automatisk kan settes opp for sentralisert administrasjon av sikkerhetspolicyer og annet.

Hele listen over krav finner du her. Kravene er naturligvis ikke endelige, men vil oppdateres hver gang det kommer en ny versjon av Android.