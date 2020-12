Vil gjøre februar til proffenes sikkerhetsmåned

Rett over nyttår, den 4. januar, går startskuddet for første runde i Master of Cyber Security 2021. Arrangementet er et samarbeid mellom digi.no, Hackcon-konferansen, NorSIS, TietoEvry, Cyberon, Mnemonic, Experis, Sopra Steria og Data Equipment. Målet er å øke kunnskapen om IT-sikkerhet generelt, og å kåre Norges beste hoder innen IT-sikkerhet.

I år deles det ut tre premier til de beste.

premie – kroner 30.000,- premie – kroner 13.000,- premie – kroner 7.000,-

I tillegg vil deltagere i konkurransen og på Hackcon-konferansen få tilbud om rabattert årsabonnement på digi.no.

Alle hjelpemidler er tillatt

Jobber du med eller studerer IT-sikkerhet og vil teste dine kunnskaper mot andre proffer, er dette datoene du må forholde deg til:

1) Konkurransen åpnes 4. januar 2021, kl. 10.00.

2) Konkurransen avsluttes 10. februar 2021, kl. 23.00

3) De 40 beste går videre til delfinalen 12. februar 2021, klokken 13.00.

4) De 10 beste går til superfinalen på HackCon#16, 18. februar 2021.

5) Vinneren kåres på HackCon#16 etter en superfinale.

6) Alle deltagere som har 90 % måloppnåelse eller mer vil få et diplom.

7) Alle hjelpemidler er tillatt.

Her finner du mer informasjon om konkurransen, og her finner du resultater fra tidligere konkurranser.

Vil ha egen sikkerhetsmåned for proffer

Master of Cyber Security arrangeres i forbindelse med Hackcon-konferansen. Hackcon-konferansen springer ut fra det norske sikkerhetsmiljøet, og har blitt arrangert i en årrekke. Nå vil Hackcon-arrangørene gjøre februar til proffenes sikkerhetsmåned.

– Den årlige sikkerhetsmåneden i oktober skal fortsatt sette søkelys på brukere og organisasjoner – noe som er svært viktig for å øke sikkerheten i samfunnet. Og vi ser at det også er viktig å styrke sikkerhetskompetansen til alle som er i frontlinjen for å gjøre vår digitale hverdag trygg. Det vi si personer som arbeider med IT-sikkerhet. HackCon har tatt initiativet til og gått sammen med flere toneangivende aktører i det norske IT-sikkerhetsmarkedet og laget IT-secpro – en sikkerhetsmåned for personer som arbeider i frontlinjen med IT-sikkerhet. Måneden man skal ha fokus på kompetanseutvikling for personer som arbeider med IT-sikkerhet – slik at de får mer kunnskap som kan bidra til å gjøre deres jobbhverdag enda bedre og mer effektiv. Og ikke minst – trygge vår digitale hverdag, sier Suhail Mushtaq, en av Hackcon-arrangørene.

Gjennom IT-secpro-måneden skal de beste og mest erfarne sikkerhetsekspertene dele sin mest verdifulle erfaring, slik at Norge og virksomhetene står enda bedre rustet til å møte fremtidige trusler på IT sikkerhetsområdet.

– Det finnes mange utrolige dyktige sikkerhetsfolk i Norge som er sultne på å lære mer og dele erfaringer med sine faglige kolleger i bransjen. Derfor tar Hackcon og en rekke aktører sammen initiativ til et årlig kompetanseløft. Nå mobiliserer vi sikkerhetsinteresserte i alle typer organisasjoner til å sette av tid til egen kompetanseutvikling. Dette er et «non-profit-basert» initiativ med bred deltagelse fra ulike typer organisasjoner, og målgruppen er personer som jobber med IT-sikkerhet, sier Mushtaq.

Samarbeidet gjelder på tvers av organisasjoner og sektor, og har følgende formål: