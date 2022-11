Vil innovere, ikke bare slukke brann

– Vi ligger og slurer langt bak de andre nordiske landene, sier Siv Therese Herbern, som leder konsulentselskapet Trifid.

Norge sakker akterut på Abelias sjekk av ulike lands tilstand på omstilling. Vi er dårligst i Norden, og mange andre land ligger foran, ifølge denne undersøkelsen.

Trifid, som har vokst til 60 personer siden det ble startet for fem år siden, jobber som så mange andre med alle former for digitalisering. Både av oppgaver som ikke har vært digitalisert og oppgaver som skal digitaliseres på nytt, både for andre og tredje gang, men på en mer moderne plattform.

Herbern mener det blir litt for mye brannslukking og ikke nok tid til å tenke de store overbyggende tankene. Det er mye å hente i både det private og det offentlige ved å utnytte synergier.

– Jeg tror vi er altfor dårlige til å lære av hverandre, sier hun. Hun ønsker seg en mer helhetlig tilnærming til digitalisering i offentlig sektor.

Og selv om det ikke går like raskt her i landet som hos våre naboer, er det mange som faller fra. Det gjelder ikke bare eldre. Selv unge mennesker rammes av det som kalles digitalt utenforskap. Det bekymrer henne.

En annen bekymring er rekruttering til bransjen, selv om den ikke vokser like raskt som før. Det er vanskelig å få tak i nye medarbeidere i et marked der alle slåss om de kloke hodene. De trenger å komme i kontakt med godt utdannede folk med interesse for og innsikt i teknologi.

