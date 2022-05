Skaperen av smartklokkeselskapet Pebble, Eric Migicovsky, er lei av at det ikke finnes kompakte flaggskip fra telefonprodusentene. Nå tar han saken i egne hender. På nettsiden «I want an iPhone mini-sized Android phone!» ber Migicovsky om underskrifter for å få i gang produksjon av drømmetelefonen for dem som både vil ha Android og en liten formfaktor.

På nettsiden skriver Migicovsky at han nå bruker en Iphone mini og savner Sonys Xperia Compact serie. Han uttrykker også at han har liten tro på at noen av dagens produsenter er interessert i å lage en liten telefon med flaggskipsegenskaper på grunn av lavt produksjonsvolum.

Krav og ønskeliste

Migicovsky har satt ned to lister med spesifikasjoner som han vil skal være i telefonen hvis det blir en realitet. Den ene er en kravliste, og den andre en ønskeliste. De inneholder detaljer om prosessor, batteritid og liknende

Migicovskys kravliste:

Følge Iphone Minis industrielle design så nært som mulig jevne kanter rundt hele skjermen

Rundt 5,4 tommer stor OLED skjerm (60ghz)

Kameraene må være like bra som Pixel 5 Må være gode i dårlig lys

Snapdragon 8 prosessor (eller tilsvarende flaggskipsprosessor)

5G-støtte for hele verden

Kamerahull for kameraet foran

to kameraer bak (vanlig og vidvinkel)

8GB arbeidsminne

128 eller 256GB lagring

4 timer skjermtid (screen on time)

Ulåst bootloader

NFC

Migicovsky ønskeliste:

Solid nok til ikke å trenge deksel

IP68 vann og støvsikker

fingeravtrykksleser i av/på-knappen

lydløs-bryter

trådløs lading

eSIM

Den tidligere smartklokkegründeren setter tydelige krav til et kompakt flaggskip. Målet med nettstedet er å bygge opp interessen slik at han kan overbevise en produsent om å lage telefonen. Migicovsky skriver videre at han må ha minst 50.000 underskrifter for å få til noe og legger til at om han ikke får med seg noen produsenter, da gjør han det selv.