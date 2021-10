Vil resirkulere alt: Atea skal utvinne mobiltelefon-mineraler med Apple-robot

IT-selskapet Ateas bærekraftsplan innebærer at innen 2030 skal de ta én dings tilbake og resirkulere den for hver dings de selger. Målet er å forlenge levetiden på produktene og bevare ressurser.

Ettersom Atea er en av de største leverandørene av digitale arbeidsverktøy til offentlige og private virksomheter, blir det fort snakk om en del dingser, og nå har selskapet inngått en avtale med Apple om å bruke deres demonterings-robot til å gjenvinne alle de verdifulle mineralene som skjuler seg inni utrangerte mobiltelefoner.

«Daisy», som roboten er døpt, er utviklet av Apple, og den kan plukke fra hverandre 23 forskjellige Iphone-modeller med en hastighet på 200 mobiltelefoner i timen – eller 1,2 millioner i året, om den får holde på uten stans.

«Daisy» plukker fra hverandre 200 Iphoner i timen. Foto: Apple

Gjenbruker stadig mer

«Daisy» skiller ut 14 ulike mineraler som gull, sølv, aluminium, tinn, wolfram, lithium og kobolt, og ettersom Apple har begynt å montere komponenter på en måte som gjør at mer materiale kan gjenbrukes med høyere renhet, blir det også brukt mer resirkulerte mineraler i Apple-produktene.

For eksempel er den nyeste Ipad- og Macbook Air-modellen laget med 100 prosent resirkulert aluminium, mens det kun er brukt resirkulert wolfram i den taptiske motoren som sørger for fysisisk respons fra Iphone 12 og Iphone 13.

Apple har to «Daisy»-resirkuleringsroboter. Den Atea sender Iphoner til, befinner seg i Breda i Nederland. Den andre er i USA, utenfor Austin i Texas, og på videoen her kan du se den i aksjon.

Alle andre Apple-produkter enn de 23 Iphone-modellene Daisy kjenner, og utrangerte produkter fra andre produsenter, sendes til Ateas eget resirkuleringsanlegg i Växjö i Sverige. Her repareres det som kan repareres.

Også norsk utstyr sendes til Växjö for reparasjon, men ettersom det ikke er lov å sende elektronisk avfall ut av Norge, blir norske enheter som skal gjenvinnes, plukket fra hverandre ved Norsirks anlegg i Oslo.

Gjenvinning handler også om sikkerhet. Ingen kan hente ut data fra disse Iphone-restene. Det samme kan ikke nødvendigvis sies om den gamle telefonen som er blitt liggende i en skuff, påpeker Atea. Foto: Apple

Apple deler gjerne «Daisy»

I 2020 mottok Atea Norden 453.000 enheter til resirkulering. Det er omtrent 30 prosent av tallet på enheter Atea solgte i fjor. 77 prosent av disse enhetene blir reparert og gjenbrukt av nye eiere. Resten blir plukket fra hverandre og høstet for verdifulle mineraler, og når det gjelder Iphoner, skjer det altså hos «Daisy» i Nederland.

– Det er kjempegøy at vi er de første i Norden som signerer en avtale med Apple om å begynne å bruke «Daisy», sier Atea Norges bærekraftsjef, Elisabeth Nissen Eide.

Til Nettavisen forteller Apples seniordirektør for produktutvikling, innovasjon og miljøiniativ, Sara Chandler, at Apple mer enn gjerne deler teknologien bak «Daisy».

– Vi er ivrige etter å dele teknologien og håper andre vil kopiere og lære fra den, sier hun.

Ateas bærekraftsjef sier til Digi.no at hun har tro på at denne typen løsninger, hvor brukte materialer blir brukt til å lage nytt IT-utstyr, vil bli mer og mer vanlig.

Mye kan brukes tre ganger

Eide forteller at Atea har startet opp en «100 prosent-klubb» for kundene sine og andre virksomheter, der medlemmene forplikter seg til å levere inn absolutt alt av utrangerte digitale enheter til gjenbruk og gjenvinning.

De må ikke nødvendigvis levere det til Atea, men Atea tar imot alt, også utstyr som ikke er solgt av dem.

Elisabeth Nissen Eide, bærekraftsjef i Atea Norge. Foto: Daniel Jacobsen

Nissen Eide mener dette er et skritt i riktig retning for å få til en sirkulær økonomi og redusere unødvendig IT-avfall.

– Men vi må skape en enda sterkere bevissthet i samfunnet, for det ligger store mengder gammelt utstyr rundt om i norske virksomheter og hjem.

– Vår erfaring er at mye av dette utstyret kan brukes på nytt opptil tre ganger. Det ser vi når vi for eksempel får inn samme PC to ganger og reparerer den og setter den opp på nytt for nye eiere, sier hun.