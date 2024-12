EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) har valgt ut stedene som skal huse nye EU-finansierte superdatamaskiner optimalisert for kunstig intelligens, såkalte «KI-fabrikker».

Infrastrukturen skal etableres neste år i følgende europeiske land: Finland, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Spania og Sverige.

Målet med etableringen er å skape et robust og sammenkoblet nettverk av KI-knutepunkter som skal fungere som et «one-stop-shops» og tilby støtte til KI-oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og forskere i Europa. Støtten inkluderer tilgang til KI-optimalisert høyytelsesberegning (HPC), opplæring og teknisk ekspertise, skriver EuroHPC i en pressemelding.

I september 2024 ba EuroHPC Joint Undertaking om at interessenter for å bli vertsorganisasjon for initiativet om å melde seg. Det ble mottatt totalt syv forslag fordelt på to omganger. Ytterligere forslag tas imot frem til 1. februar 2025.

Avtalene med de utvalgte vertsorganisasjonene vil bli signert tidlig i 2025, og oppstart av anskaffelsesprosessen for de aktuelle systemene er planlagt å finne sted i første halvdel av 2025.

Norsk deltakelse

De syv KI-fabrikkene vil samle EU-ressurser og nasjonale ressurser. Ytterligere ti nasjoner er involvert i samarbeidet gjennom konsortier.

Norge er del av konsortiet knyttet til den finske fabrikken LUMI AI Factory.

Det finske systemet systemet vil driftes av CSC - IT Center for Science og plassert i Kajaani, ved siden av den eksisterende EuroHPC LUMI-superdatamaskinen.

Konsortiet bak LUMI AI Factory består i tillegg av Tsjekkia, Danmark, Estland og Polen.

Sveriges KI-fabrikk blir plassert ved Linköping universitet, og skal støtte områder som helse og livsvitenskap, materialvitenskap, autonome systemer og og spillindustri.

Illustrasjon av utvelgelsen av de første syv KI-fabrikkene i henholdsvis Finland, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Spania og Sverige. Foto: EuroHPC Joint Undertaking

Inkluderer eksperimentell plattform

Finland, Tyskland, Italia, Luxembourg og Sverige vil etablere helt nye KI-optimaliserte superdatamaskiner. KI-fabrikken i Spania vil baseres på en oppgradering av EuroHPC-systemet MareNostrum 5. Hellas vil etablere og drive en KI-fabrikk knyttet til DAEDALUS-superdatamaskinen, som for tiden er under utvikling.

KI-fabrikkene i Spania og Finland vil også inkludere en eksperimentell plattform til utvikling og testing av innovative KI-modeller og applikasjoner.