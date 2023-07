Vil utdanne fremtidens teknologiledere med nytt KI-program

Pinar Heggernes er prorektor ved Universitet i Bergen og leder styringsgruppen for UiB AI, et initiativ for å samle fagmiljøene ved universitet rundt kunstig intelligens. Hun gleder seg stort over universitetets nye satsingsprogram. Bakgrunnen for programmet er at styringsgruppen til UiB AI så potensialet i å ha så mange fagmiljøer på universitetet.