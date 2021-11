Ville hunden din ringt deg hvis den kunne? DogPhone skal gi svaret

Det finnes mye teknologi som lar deg holde øye med kjæledyrene dine hvor de nå enn er, men hva med omvendt? Hva hvis hunden din savner deg og vil se deg og høre stemmen din mens du er på jobb?

Nettopp dette er tanken som fikk Ilyena Hirskyj-Douglas ved Universitetet i Glasgow til å utvikle «DogPhone». Skjønt, noen telefon som sådan er det selvsagt ikke. Det dreier seg om en ball som inneholder en bevegelsessensor, et batteri og litt elektronikk med trådløs funksjonalitet. Når hunden flytter på ballen, oppfattes det av en trådløst tilkoblet laptop, og et videomøte med hunden blir automatisk startet opp. Hvis eieren er den som starter videomøtet, kan hunden eventuelt svare ved å flytte på ballen – eller ignorere oppringingen ved å la ballen være i fred.

Intensjonen var ikke å lage et produkt for salg, men å se hvordan hunder kan bruke teknologi hvis det legges til rette for dem og undersøke hva de velger å gjøre når det er de som har kontrollen og ikke mennesker.

DogPhone ble laget for den ti år gamle labradoren Zach, og til å begynne med sleit han visstnok litt med å forstå konseptet da det ble introdusert for ham. Etter en stund skjønte han det og brukte DogPhone til å «ringe» eieren mens hun var på jobb. Til hennes overraskelse ble det imidlertid etter en stund slik at det var hun som lengtet etter hundens oppmerksomhet og ikke motsatt.

I videoen nedenfor kan du se Zach og Ilyena Hirskyj-Douglas bruke DogPhone.