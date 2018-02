Ville utvinne kryptovaluta, koblet topphemmelig superdatamaskin til internett

Ingeniører ved ett av Russlands forskningsinstitutter for utvikling av atomstridshoder har blitt arrestert etter at det ble oppdaget at de brukte datamaskiner ved anlegget til å utvinne kryptovaluta til seg selv.

Dette bekreftet en talsperson for instituttets pressetjeneste, Tatyana Zalesskaya, til nyhetsbyrået Interfax. Hun sier at dette ikke er det eneste tilfellet hvor ansatte i en virksomhet med store datamaskinressurser har utnyttet dette til å utvinne kryptovaluta.

Etterforskningen i denne nye saken skal være overlatt til den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Superdatamaskin

Ifølge BBC News skal ingeniørene ha forsøkt å bruke én av Russlands kraftigste superdatamaskiner til utvinningen av bitcoin. Denne datamaskinen ble installert i 2011 og har en regnekraft på rundt 1 petaflops.

Trolig brukes superdatamaskinen vanligvis til simulering av atomvåpen. BBC viser til at flere russiske medier skriver at maskinen ikke skal være koblet til internett – rett og slett for å hindre inntrengning. Men for å utvinne kryptovaluta, er internettilgang nødvendig.

Sikkerhetsavdelingen ved forskningsinstituttet skal ha blitt varslet straks ingeniørene koblet maskinen til internett.

Replika av Tsar-bomben (AN602/RDS-220), det kraftigste atomvåpenet som noen gang har blitt detonert. Her avbildet under en utstilling i Moskva i 2015. Foto: Reuters/Maxim Zmeyev

Sarov

På engelsk kalles anlegget i dag for The Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics (RFNC-VNIIEF). Det ligger i byen Sarov i Nizjnij Novgorod oblast. Det dreier seg om en lukket by som i mange år hadde kodenavnet Arzamas-16.

Byen regnes som den sovjetiske ekvivalenten til amerikanske Los Alamos. Atomvåpenutviklingen i Arzamas-16 startet allerede i 1946. Det var i Arzamas-16 at det første sovjetiske atomvåpenet, RDS-1, ble utviklet. Det ble testet i 1949.

Leste du denne? Tusenvis av offentlig eide nettsteder kan ha utvunnet kryptovaluta for kriminelle