Vinn en Amazon Echo eller en Echo Dot

Amazons smarte taleassistent og høyttaler, Amazon Echo, er ikke tilgjengelig i Norge ennå – men digi.no-redaksjonen har likevel skaffet et produkt for å prøve det ut, og for å sammenligne det med Googles taleassistent. Selv om det er litt komplisert å få Amazon Echo til å fungere i Norge, er det mulig – og når den først er satt opp er det både et nyttig og morsomt produkt.

Her kan du lese vår omtale av Amazon Echo – og hvordan du setter den opp så den fungerer i Norge »

Vi er nå ferdig med å prøve ut Amazon Echo, og lillebror Echo Dot, og to heldige lesere kan nå vinne disse produktene. Én deltaker får Echo, og én får Echo Dot. Alt du trenger å gjøre for å bli med i trekningen er å svare riktig på tre spørsmål (hint: det kan lønne seg å lese omtalen vår av Echo).

Konkurransen varer frem til tirsdag 11. juli klokken 12:00, og vinnerne trekkes etter dette. Navn og adresser blir kun brukt til å sende ut premie, og slettes etter konkurransen.

Produktene er pent brukt noen dager. Du trenger en overgang fra amerikansk støpsel til norsk – men dette er et enkelt og billig reiseadapter du får kjøpt mange steder.

Lykke til!