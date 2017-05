Vinn en Google Home

Høyttaleren leveres i originalinnpakning. Foto: Kurt Lekanger

Den kombinerte høyttaleren og taleassistenten Google Home er foreløpig ikke til salgs i Norge, men vi har likevel fått tak i en enhet som vi nå ønsker å gi bort til én av våre lesere.

Produktet er helt nytt (kjøpt av digi.no i USA) og kommer i originalinnpakning, men vi har prøvd produktet et par dager for å sjekke hvor godt den fungerer i Norge.

Med Google Home kan du ved hjelp av talekommandoer styre avspilling av musikk og video, og du kan også få den til å styre ulike smarthuskomponenter – for eksempel for å skru av og på lyset eller starte eller stoppe robotstøvsugeren.

Alt du trenger å gjøre for å bli med i trekningen er å svare riktig på to enkle spørsmål. PS! Enheten har amerikansk støpsel, så du trenger en liten overgang for å bruke den i norske stikkontakter. Men disse får du kjøpt i de fleste velassorterte elektrobutikker.

Lykke til!