Vipps sliter nok en gang med store tekniske problemer

Rune Garborg, som i dag er konserndirektør for Vipps og betaling i DNB, konstitueres som sjef for Vipps. Elisabeth Haug, som er administrerende direktør i SpareBank 1 Mobilbetaling, konstitueres som viseadministrerende direktør. Her sammen med Rune Bjerke (t.v), konsernsjef i DNB og påtroppende styreleder i Vipps. Fredag er ettermiddag hopper de tre antageligvis ikke av glede. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

(Foto: NTB Scanpix)