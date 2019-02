«Vis meg telefonen din, og jeg skal si deg hvem du er»

Chris Dancy, kjent som «verdens mest oppkoblede mann», har et helt spesielt forhold til teknologi.

Vi har tidligere skrevet om hvordan han brukte hundrevis av sensorer, apper og systemer til å forbedre livet sitt (Ekstra).

Etter å ha reflektert godt og vel over sin egen bruk av telefonen og apper, og å ha reist rundt i årevis og sett på andres telefoner for å forsøke å hjelpe dem til å være mer bevisst over sin bruk, mener Dancy å ha opparbeidet seg en ganske kuriøs egenskap:

Han skal nemlig kunne tolke personligheten din ut fra hvordan du har sortert appene dine.

Apper og varsler

Dancy forteller at han blant annet ser på type og alder på telefonen, og på hvilke og hvor mange apper og varsler en har på hjemskjermen, for å forsøke å tolke personen.

– En som har skjermen full av ikoner og masse varsler, er en som prøver å si at de ikke bryr seg. Sånne som går med skjorta løs over buksa, vet du.

– De som har full hjemskjerm, batteriprosenten synlig og ingen uleste varsler: Tvangstanker. De klamrer seg fast her i verden og er bokstavelig talt sånn «UÆÆÆH», sier – og skriker – Dancy.

Morsommere enn kaffegrut

Slik ser undertegnedes hjemskjerm ut – med et default bakgrunnsbilde, som det likevel ble tolket relativt mye ut av. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Etter å ha kikket på undertegnedes hjemskjerm kom han definitivt med noen beskrivelser som traff – men kanskje ikke av det mest imponerende slaget.

Dancys tolkning gikk ut på at jeg var strukturert og ryddig – kanskje ikke et voldsomt sprang etter å ha sett på en hjemskjerm som er mer eller mindre tom, med unntak av en klokke.

At klokka var i fokus tolket han til at tidsfrister var viktig for meg – ikke akkurat en banebrytende idé hos en journalist.

Heller ikke at kommunikasjon står i sentrum for meg – begrunnet i at Facebook, Signal, Messenger og Outlook utgjør app-snarveiene nederst på skjermen – eller at jeg forsøker å unngå forutinntatthet i det jeg sier og tenker – begrunnet i «store grupperinger av lik farge på skjermen» – kan vel sies å være oppsiktsvekkende hos en journalist.

Ikke de store spådommene her, altså. Jeg kunne nok like gjerne sittet på kontoret og lest horoskopet mitt, eller forsøkt å spå i kaffegrut, for omtrent samme effekt.

Heldigvis er Dancy en uhyre underholdende og hyggelig fyr, så seansen var absolutt verdt det likevel – og definitivt morsommere enn å sitte ved pulten og glane ned i en tom kaffekopp.

Sjekk videoen i toppen av saken av Dancy som tolker min personlighet!