Visma kjøper Trollweb

Sandnes-bedriften har levert meget god lønnsomhet og pen inntektsvekst i mange år.

Trollweb Solutions som er totalleverandør av netthandelløsninger basert på Magento-plattformen følte at tiden nå var moden for å selge. Kjøperen heter Visma Retail.

Selger livsverket

– En viktig grunn til at vi selger er at vi er blitt veldig store på kort tid. Omsetningen i fjor fordelt mellom Norge, Sverige og Danmark er på godt over 40 millioner kroner og vi nærmer oss 40 ansatte. Da begynner det å bli ganske seriøst for to tekniske personer som meg og medgründeren, sier daglig leder Roy Andre Tollefsen i Trollweb til digi.no.

Fremfor å jobbe med ledelse og administrasjon ser gründerne frem til å jobbe videre i virksomheten som teknologer.

Kundene får brev om endringene de kommende dagene, men firmanavn og det meste blir som før, sier Tollefsen, som nå ser frem til å konsentrere seg om tekniske oppgaver.

– For min del har det vært en veldig viktig faktor. Etter å ha bygget opp Trollweb i snart 8 år gleder jeg meg til å få konsentrere meg om tekniske oppgaver, utvikling og innovasjon, sier han.

Tollefsen var hovedeier med en aksjepost på 75 prosent. Han ønsker ikke å røpe kjøpesummen, men medgir at de «er godt fornøyd med prisen».

– Blir spydpiss innen netthandel

Visma Retail er en del av IT-giganten Visma som bistår detaljhandel med både løsninger og tjenester.

Her kommer Trollweb inn og blir en viktig brikke. Netthandel er et område der oppkjøperen ikke har lykkes så godt tidligere, mener Tollefsen.

– Vi har mange kunder som også har fysiske butikker, og det å jobbe strategisk med den største leverandøren ser vi på som positivt. Visma har dårlig historikk på netthandel fra tidligere. Nå blir Trollweb spydspissen i deres satsing på netthandel.

Og hadde ikke oppkjøpet kommet i stand kunne Visma ha blitt en konkurrent, tror han.

«Business as usual»

Kundene trenger ikke å frykte noe i fortsettelsen. Snarere er det bare fordeler ifølge Trollweb-gründeren.

Firmanavn og alt blir som før, forsikrer han. Selskapet skal nå bli en egen enhet under Visma Retail.

– Visma har selv sagt at de ønsker å satse for fullt på Magento-plattformen. For kundene vil oppkjøpet bety en mye bredere satsing innen netthandel. Vi vil kunne levere på flere områder, for eksempel vil digital markedsføring bli et viktig punkt. I tillegg vil dette gi oss en fysisk tilstedeværelse i Oslo (ved hovedkontoret til Visma på Skøyen) og ikke minst innen integrasjon mot butikkdataløsninger, konstaterer Roy Andre Tollefsen.