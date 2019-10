Visolit hardt ut mot Computerworlds påstand om virusutbrudd i selskapet

Fake news: Visolit avviser påstandene i Computerworlds artikkel. Ifølge IT-selskapet er saken full av feil. Faksimile: Computerworld 3. oktober 2019

Visolit (tidligere Telecomputing) reagerer på det de mener er slurvete journalistikk i Computerworld, etter at avisa torsdag ettermiddag skrev om et angivelig virusutbrudd i selskapet.

- Vinklingen er riv ruskende gal ja. Det er mange feil i den artikkelen, og jeg har påpekt overfor både journalist og redaktør at det må rettes opp, skriver Visolits kommunikasjonssjef Iselin Paulsen i en sms til digi.no. I en separat epost kaller hun vinklingen «helt hinsides»

Hun avviser det sentrale premisset i saken, og benekter overfor digi.no at Visolit eller Visolit sine systemer er rammet.

Opprinnelig var saken i Computerworld utstyrt med tittelen «Visolit har ikke informert kundene om virus-situasjon» og en ingress om at det holdes krisemøter internt.

Anonymisert kilde

En anonymisert kilde påstår der at Visolit er rammet av et utbrudd av kryptovirus (ransomware), og at de ikke har kontroll på omfanget. Ifølge avisa mener denne kilden at selskapet ikke har gjort en god nok jobb med å informere kundene sine.

Ved publisering skrev Computerworld at de har forsøkt å kontakte Visolit, men uten å få svar.

Det ble også ringt inn et tips til digi.no med akkurat de samme påstandene klokken 15.10 torsdag ettermiddag, en drøy halvtime før Computerworld publiserte sin sak.

Konsernsjef Terje Mjøs i Visolit kjente ikke til noe virusutbrudd da digi.no snakket med ham ved halvfire-tiden i går, men sendte ballen videre til informasjonssjefen, som skulle undersøke.

Kommunikasjonssjef Iselin Paulsen sendte oss en uttalelse i går klokken 17.52 med følgende innhold:

«Vi kan bekrefte at en av våre kunder er rammet av cyberkriminalitet. Vår 24/7 beredskapsorganisasjon jobber nå tett sammen med kunden for å løse opp i problemene som dette har skapt.»

Drøyt fire timer etter publisering, klokken 19.58 gjør Computerworld endringer i saken sin. I oppdateringen står det nå at «Visolit benekter at de ikke har informert tilstrekkelig». Saken utvides også med følgende uttalelse fra Paulsen:

«Vi kan bekrefte at en av våre kunder er rammet av cyberkriminalitet. Vår 24/7 beredskapsorganisasjon jobber nå tett sammen med kunden for å løse opp i problemene som dette har skapt. Vi har selvsagt informert kunden og jobber tett sammen med den aktuelle kunden som er rammet.»

Deretter blir saken nok en gang endret, torsdag klokken 21.58, da med en presisering i tittelen, som nå lyder «KILDE: Visolit har ikke informert kundene om virus-situasjon».

Visolit: - Vi er ikke rammet

Fredag formiddag er det fortsatt feil i Computerworld-saken, ifølge Iselin Paulsen. Hun skriver dette i en tekstmelding til digi.no.

- Det er fortsatt feil i saken, og det er ikke vi eller våre systemer som er rammet. Jeg har også bedt cw om å oppdatere dette i saken, opplyser kommunikasjonssjefen i Visolit.

Computerworld har fredag formiddag fjernet navnet fra journalisten som skrev artikkelen, og erstattet byline med Henning Meese, avisas sjefredaktør.

Han sier de tar litt selvkritikk.

- Ja, vi tar litt selvkritikk. Vi burde ha ventet lengre på tilsvar, men vurderingen der og da var at dette kunne ha stor samfunnsmessig betydning, og det rettferdiggjorde litt hastverk - og også bruk av anonyme kilder, skriver Meese i en tekstmelding til digi.no.

Videre opplyser sjefredaktøren at han har hatt løpende kontakt med Visolit og «redigert saken etterhvert som mer info har blitt tilgjengelig».

- Den gir nå et mer balansert bilde basert på den informasjonen vi har, avslutter Henning Meese.