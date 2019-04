Visual Studio 2019 er klar, også for Mac

Microsoft lanserte i går Visual Studio 2019 for både Windows og Mac. Til tross for at de har et felles navn, er det store forskjeller på de to produktene.

Windows

Det er omtrent to år siden forrige store versjon av Visual Studio for Windows, 2017-utgaven, ble lansert. Men i mellomtiden har selskapet kommet med ni mindre oppdateringer som ikke bare har brakt med seg feilfikser, men også en god del ny funksjonalitet.

Nå er dette trolig slutt for denne gang. For å få ny funksjonalitet i årene som kommer, kreves det 2019-utgaven, noe som for mange vil bety at de må kjøpe en ny lisens. Community-utgaven er fritt tilgjengelig, men har mer begrenset funksjonalitet enn Professional- og Enterprise-utgavene.

Ifølge Microsoft skal nyhetene i Visual Studio 2019 for Windows gi utviklere mulighet til å jobbe både raskere og smartere. Blant annet skal det gå raskere å åpne eksisterende prosjekter og mapper, samt være enklere å klone Git-repoer.

Live Share er nå en innebygd funksjon i Visual Studio 2019 for Windows. Den gjør det mulig for utviklere å samarbeide om skrive kode i samme fil, fra hver sin PC.

Det loves utvidet refaktoreringsfunksjonalitet og bedre kodenavigering og debuggingsopplevelse på tvers av både nye og eksisterende prosjekter, og i alt fra mobilapplikasjoner til rene nettskyapplikasjoner.

Microsoft har publisert en sju timer lang video fra gårsdagens lanseringsbegivenhet hvor mange flere av nyhetene omtales i detalj. Mange av nyhetene har også blitt omtalt i tidligere utviklerblogger fra Microsoft.

MacOS

Visual Studio for Mac har mye av den samme funksjonaliteten i brukergrensesnittet som Windows-utgaven, men er i utgangspunktet basert på tidligere Xamarin Studio. Verktøyet er primært beregnet for å lage kryssplattform-applikasjoner for mobile enheter, spill basert på Unity, samt .NET Core-baserte webapplikasjoner og -tjenester. Språkene som støttes er C#, F#, Razor, HTML5, CSS, Javascript, Typescript, XAML og XML.

Blant nyhetene som Microsoft trekker fram, er en helt ikke helt ferdig C#-editor som har felles kjerne med Visual Studio for Windows, samtidig som at den er tilpasset brukergrensesnittet i MacOS.

Den nye editoren i Visual Studio 2019 for Mac. Skjermbilde: Microsoft

I likhet med Windows-utgaven, har Visual Studio 2019 for Mac også fått et nytt startvindu som skal gjøre det enklere å åpne nye prosjekter eller å finne fram til prosjekter utvikleren tidligere har jobbet med.

Nytt i Mac-utgaven er det også at det nå er mulig å åpne flere samtidige instanser av verktøyet, slik at utvikleren kan jobbe med flere prosjekter på en gang.

Dessuten loves det betydelige ytelsesforbedringer knyttet til bygging og utrulling av Xamarin-baserte Android-applikasjoner.

Visual Studio 2019 for Mac kan lastes ned gratis fra denne siden.