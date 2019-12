Vivaldi fjerner navnet sitt fra User Agent-strengen

User Agent-strengen Dette er en tekstlinje som sendes fra nettleseren som en del av forespørslene til et nettsted. Tekstlinjen oppgir blant annet navnet og versjonsnummeret til nettleseren som benyttes, i tillegg til plattformen/operativsystemet. Denne informasjonen kan brukes av nettstedet til å tilby tilpassede utgaver av tjenester til ulike nettleseren, men i dag er dette vanligvis både helt unødvendig og uønsket. Den anbefalte måten å ta hensyn til at ikke alle nettlesere støtter alle webteknologier, er kombinasjonen av «feature detection» og «graceful degradation». Det sistnevnte innebærer å tilby en brukbar erstatning dersom den mest optimale teknologien ikke er tilgjengelig.

Til tross for weben er mer «standardisert» enn på mange år, opplever brukere av de små, alternative nettleserne å bli møtt med et varsel fra nettstedet de besøker, om at nettleseren de bruker er inkompatibel med dette nettstedet. Dette gjelder også nettlesere som er basert på Chromium, og som dermed viser websider på nøyaktig samme måte som Google Chrome.

Den eneste årsaken til at varselet vises, er at nettleseren oppgir at den heter noe annet enn de aller mest brukte nettleserne.

User Agent

Norske Vivaldi Technologies er blant nettleserleverandørene som er berørt av dette, og ifølge selskapet kan brukerne oppleve dette i forbindelse med mye brukte tjenester.

I et blogginnlegg nevnes blant annet at Vivaldi-brukere vil bli vist advarsler i blant annet Google Docs, WhatsApp og Microsoft Teams. I Netflix blir brukerne visstnok bedt om å installere Silverlight(!).

Dette er testet med en Linux-utgave av Vivaldi, som hadde følgende User Agent-streng:

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.99 Safari/537.36 Vivaldi/2.9.1705.41

Vår test

Digi.no har testet de samme tjenestene med en litt eldre Windows-utgave, som har følgende User Agent-streng:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.121 Safari/537.36 Viv/2.8.1664.44

Det var kun med Microsoft Teams at vi opplevde et tilsvarende problem som beskrevet i blogginnlegget. Vi fikk ingen advarsler hos Google eller WhatsApp, og avspillingen gikk helt greit hos Netflix uten mas om å installere noe.

Det kan dog være at opplevelsen hadde vært en annen med Linux-utgaven. Mest sannsynlig er det knyttet til at ordet «Vivaldi» er skrevet fullt ut i Linux-utgaven, mens det forkortet til «Viv» i Windows-utgaven vi testet med. Det tyder på at Vivaldi aktivt blir behandlet annerledes av Google, Facebook-eide WhatsApp og Netflix enn andre og mer kjente nettlesere. Microsoft Teams behandler på sin side «Vivaldi» og «Viv» på samme måte, uten at resultatet er noe bedre for brukerne.

Én av grunnene til at det faktiske nettlesernavnet er med User Agent-strengen, er at nettleseren vil vises i statistikker over nettleserbruken. Dette er nyttige tall i mange tilfeller, også for nettleserleverandørene som kan vise til uavhengige målinger av brukerandeler.

Dropper «Vivaldi»

I dag kom Vivaldi Technologies med en ny versjon av nettleseren, Vivaldi 2.10. I denne versjonen har selskapet rett og slett fjernet Vivaldi-referansen i User Agent-strengen:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.94 Safari/537.36

Og på «mystisk» vis fungerer Microsoft Teams nå helt som forventet:

Microsoft Teams fungerer helt fint i Vivaldi 2.10. Skjermbilde: digi.no

Den nye Vivaldi-versjonen vil gjøre unntak for en håndfull tjenester, som Vivaldi Technologies vet vil behandle Vivaldi-navnet i User Agent-strengen på en ansvarlig måte. Dette inkluderer selskapets egne tjenester og alternative søketjenester som duckduckgo.com, ecosia.org, qwant.com og startpage.com.

For alle andre nettsteder vil det ikke lenger være mulig å skille mellom Vivaldi og Chrome. Vivaldi Technologies viser samtidig til at det har kommet et forslag om å rydde opp i User Agent-strengene, som med årene har blitt veldig lang og uryddig.